Le geste machinal et quotidien qui n’est pas sans conséquence fâcheuse sur notre santé

Le lien entre consommation excessive de sel et santé est clairement connu concernant un danger accru d’hypertension artérielle. Elle-même facteur majeur de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires. Pourtant, les campagnes de promotion de la santé présentent bien davantage le sucre comme l’ennemi numéro 1, faisant du sel un risque secondaire, oublié. Or, le sel est partout ! Et notamment dans les aliments ultra-transformés toujours plus consommés…

Une cuillère à café de sel par jour max !

Présentée lors du congrès de la Société européenne de cardiologie à Amsterdam, cette étude a remis en lumière les dangers du sel consommés de façon excessive. Avec des chiffres solides obtenus auprès de 395 682 Britanniques âgés de 40 à 70 ans, suivis pendant 11 ans ! Les personnes qui mangeaient sans sel avaient un risque réduit de 18 % de développer une fibrillation auriculaire par rapport à ceux qui en faisaient un usage quotidien. Celles qui en ajoutaient à l’occasion voyaient leur risque baisser de 15 %. Les mangeurs qui en utilisaient régulièrement mais pas à chaque repas avaient 12 % de risques en moins.

Les scientifiques ont aussi rappelé les recommandations du Service national de santé (NHS) qui conseille de consommer au maximum 6 grammes de sel par jour au maximum, soit une cuillère à café. En Belgique, le nombre de patients souffrant de fibrillation auriculaire est estimé à 150 000 et doublera vraisemblablement d'ici 2050 suite au vieillissement de la population, d’après la Ligue cardiologique belge.

Par quoi le remplacer : du citron, des épices qui sont de vrais exhausteurs de goût comme le curry, la muscade, la cardamome, le piment, les graines germées pour les salades et sandwiches, les herbes aromatiques comme l’origan, la ciboulette, le laurier ou même les algues et les condiments comme les cornichons et les oignons grelots ou le gomasio