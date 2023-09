Les ventes des sextoys grimpent au rideau: “C’est beaucoup moins tabou qu’avant!”

Monotonie sors de ces corps !

Ainsi entre mars et mai 2020, les ventes des vibromasseurs clitoridiens de Womanizer avaient augmenté de 202 % ! Même chose au niveau belge et local, puisque chez “Désir et Moi”, une love-boutique de Liège, le propriétaire Laurent Schmitz avait vu ses ventes via son eshop multipliées par sept.

Mais plus de deux ans après, le marché du sextoy n’a pas connu la déconfiture des produits bio boostés par les courses Covid avant de faire plouf. Parce qu’ils nourrissent non pas l’organisme mais tout le corps et la tête. Ces objets émoustillent, recréent du lien, du jeu, dans des couples parfois à bout de souffle sexuel, sapé par la monotonie des habitudes, le manque de temps… “C’est le grand ennemi des couples ce manque de temps de qualité passé ensemble”, confirme la sexologue Charlotte Leemans.

Douceurs et picotements…

Ami des femmes, ils ont été des outils essentiels dans la libération du plaisir féminin. “On en parle de plus en plus entre amis, c’est beaucoup moins tabou qu’avant. En apportant du ludique, de la couleur, les sextoys ont effacé l’aspect honteux qu’on a longtemps collé à la masturbation, une croyance que la religion a toujours mise en avant”, décrypte Nadine Vanhoegaerden dont la société Softlove cartonne avec ses ventes à domicile et son eshop bien rempli.

Les sextoys c’est donc du plaisir. “Mais pas que, c’est un vecteur de bien-être. Pour celles qui sont en doute d’elles-mêmes c’est un lien facile et doux vers leur sexualité, qu’elle soit en berne ou plus vraiment en phase avec celle de leur partenaire”, poursuit Nadine. En février dernier, il s’avérait que près d’1 Belge sur 5 (17 %) achetait des sextoys tous les mois, selon Klarna. “Le changement se ressent aussi du côté des hommes : ils sont de plus en plus nombreux à vouloir mieux connaître la sexualité au féminin et à penser au plaisir de leur partenaire. Ils posent mille questions ! C’est fou comme il y a encore du travail de ce côté-là”.