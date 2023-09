Lolly Wish, effeuilleuse burlesque, se confie à La DH  : “Mon corps est politique malgré moi !”

"Susciter l’envie, le désir,... J'adore ça"

Cette rencontre avec le Golden Age d’Hollywood, c’est venu comment ?

"Par ma grand-mère, une bible de cette époque ! Avec elle, j’ai regardé tous les films et j’ai découvert le mot glamour qui m’a depuis, toujours accompagnée : mise en beauté poussée, sophistication à l’extrême, tenues cintrées, corsets serrés qui mettent en valeur la poitrine. Je voulais leur ressembler."

Qu’est-ce qui vous attirait tant dans cet univers glam ?

"Cette beauté travaillée, la féminité explosive, le vénéneux sexy, et le caractère effronté qui se dégageait de ces actrices et effeuilleuses qui contournent la censure. Ces codes, je les ai faits miens."

On peut dire que vous êtes une des pionnières de la scène burlesque en Belgique.

"Lors d’un casting, j’ai rencontré Georges Bangable. On était totalement assortis ! Tuxedo, fine moustache, élégance, voix chaude, humour séducteur : la complicité a été directe. On s’est lancés dans des shows burlesques en voyageant à travers le music-hall d’après-guerre, le soufre des années 40 et 50, l’esthétique des années 60 et 70. Cela a plu énormément et on a enchaîné les shows, les ateliers d’effeuillage. Jusqu’à Paris."

Vous voilà diva boudoir. Poupée glamour comme vous aimez vous décrire.

"J’aime les corsets, la lingerie, le vestiaire glamour, la sophistication. J’adore susciter l’envie, le désir. j’ai une respiration sexuelle que j’assume et qui détonne avec ce côté pin-up, dolly qui est rond, et même opulent dans mon cas, craquant, croquant. La poupée qui dit oui… mais qui peut dire non aussi !”

La pose intemporelle des actrices de l'âge d'or hollywoodien lui va si bien... ©Julien Simon

Ces shows travaillés, érotiques et sensuels, ainsi que votre personnalité vont vous conduire au Crazy Horse.

"J’en ai été la maîtresse de cérémonie pendant 3 ans, avec George. On peut dire qu’on a bousculé les traditions de cette maison : un homme, une femme artiste de cabaret pulpeuse. Nous étions proches du public, entertainers spectaculaires mais aussi accessibles, à l’inverse des danseuses, protégées par le 4e mur”.

Sa connexion avec Céline Dion

Vos souvenirs les plus forts ?

"Ma connexion avec Céline Dion, les danseuses qui m’ont fait entrer dans leur intimité, leur histoire… Vous savez, même les femmes qui incarnent la perfection ont des complexes. Surtout, j’ai été profondément surprise par l’effet que j’avais sur les femmes dans le public : on me touchait, on me remerciait avec des larmes, des femmes se sont rendu compte à travers le mien que leur corps pouvait exister. La beauté parfaite car unique, c’est la vôtre !"

370 spectacles plus tard, vous allez reprendre votre liberté.

Vivre Crazy Horse, c’est terriblement intense. Je voulais développer le chant, j’avais lancé mes coachings de bien-être et féminité à Namur. Je développais des missions de direction artistique, casting, agent. Je travaillais plus de 12h par jour et j’aimais ça ! Le Covid a tout mis à l’arrêt, m’a fragilisée au début mais m’a aussi permis de me poser, de prendre du recul. J’ai toujours privilégié ma carrière… Mais depuis deux ans, avec Monsieur Wish, on s’imagine bien avec un bébé…

Vous l’affichez sur les réseaux : l’automne sera… suisse !

Je monte de A à Z une revue qui se jouera pendant trois mois à Lausanne. Écriture du show, mise en scène, castings, coordination musicale, chorégraphique, choix des costumes : ce projet est grandiose !

Votre vie rêvée se poursuit et se transmet désormais.

On peut dire ça ! J’ai quand même traversé des doutes. Adolescente, j’ai eu très vite une poitrine opulente, jeune fille, j’avais un corps de femme. Je n’ai pas accepté facilement. Mais de ce complexe, j’ai fait une force. Mon corps est devenu un engagement, il parle fantasme masculin mais aussi body-positive. Parce que je suis une femme ronde qui se met à nu, je conscientise. On a fait de mon corps un objet politique, que je le veuille ou non ! Moi, ce que j’ai toujours voulu c’est engager ma féminité pour aider les femmes.

Mots choisis d’une sexy engagée

Meneuse (de cérémonie), pionnière (de l’effeuillage burlesque et sophistiqué), directrice (artistique), coach (en féminité), gardienne (de l’âge d’Or hollywoodien), reine (du teasing érotique), déesse (pour son mari), idole (du Crazy Horse), Lolly Wish est une véritable maîtresse-femme ! “Surtout une femme”, reprend-elle. Florilège des mots qui l’ont construite.

Dans le salon Bernardin du Crazy Horse. ©Michel Verpoorten

Artifice. L’artiste charnelle qui danse, s’effeuille, glamour, en jouant de son sex-appeal, “c’est moi, le moi au quotidien. Je n’incarne pas un personnage, c’est mon corps, mon plaisir, mon désir, mon art. Mais le show a besoin d’artefacts, d’emphases, de jeux de lumières pour emmener loin le public, flouter l’humain pour que seule apparaisse la diva. L’artifice est une aide, il n’est pas l’artiste. Je ne pourrais pas vivre avec une personnalité multiple !”

Burlesque. “L’effeuillage burlesque est l’art de suggérer et non de dévoiler. Il est apparu dans les années 20 aux Etats-Unis, inspiré par les cabarets parisiens. Pour déjouer la censure, les effeuilleuses cachaient leurs parties intimes avec des bijoux et des plumes. On n’est pas dans l’excitation plus crue, plus sexuelle du strip-tease.”

Coach de bien-être. “J’ai pu voir au fil de ma carrière comme de nombreuses femmes vivent mal leur corps, emmurées et meurtries par les canons imposés et impossibles de la beauté parfaite. Les femmes m’inspirent, en tant qu’artiste j’en inspire aussi ! J’aurai pu simplement faire des ateliers d’effeuillage… J’ai voulu leur apprendre à devenir elles-mêmes, à s’aimer en incarnant leur corps avant tout. Ma méthode de travail vraie tourne autour des techniques de maintien qui donnent confiance, du relooking, de faire face à l’objectif. Mes ateliers se veulent légers mais la parole se libère.. L’on passe par des moments puissants, de grandes émotions surgissent. C’est très fort de voir naître… soi-même.

Complexe. “Mes formes attisent les rêves. je peux dire que je suis aimée… Je n’ai même jamais eu de haters sur mes réseaux sociaux ! Pourtant, je ne vais jamais au-devant du public après les shows. J’ai beaucoup de mal à accepter les compliments. Je me suis toujours interdit de me construire autour des éloges que l’on me fait régulièrement. Je suis dure avec moi-même, je devrais travailler là-dessus quand même.” (sourires)

Féminité. “La féminité fait totalement partie de moi : le charnel émane de moi, la respiration sexuelle est ma respiration première. Mon corps parle de féminité. Moi, je parle de cause féminine avec un credo : on ne doit pas être la meilleure et parfaite pour être bien.”

Icone. “J’aime ce mot, non pas dans le sens où je me sens parvenue et intouchable mais cela me renvoie à l’iconographie des madones dont je suis fan absolue. C’est d’ailleurs ainsi que les artistes Pierre et Gilles m’ont photographiée pour leur calendrier. Comme Dita von Teese, je suis une amie et une de leurs icones.”

Nouveau ! Monsieur Wish et le Lolly Pasta

Dans la maison des Wish, près de la Meuse à Namur, l’atmosphère est douce et cosy. Avec du glam évidemment ! Et des couleurs, de la fantaisie, du féminin incarné notamment par une incroyable cuisine rose !

“J’aime cette photo car Capri est un des mes endroits préférés sur cette terre… Cette île respire la Dolce Vita ! Je l’ai fait découvrir à Monsieur il y a 2 ans, et il en est tombé amoureux. On s’est promis d’y retourner chaque fois qu’on le pourrait.” ©DR

Cette voyageuse éternelle s’y ressource, auprès de Mr Wish, comme elle l’appelle tendrement. Le couple qu’elle forme depuis 25 ans avec son restaurateur de mari apparaît toujours complice et amoureux. Leur secret ? La blonde au teint porcelaine sourit : “On peut imaginer que je ne porte pas tous les soirs mes tenues de scène avant d’aller dormir ! Je pense… que notre quotidien n’est pas fixe. On ne sait jamais comment cela va tourner. Et finalement, ce sont nos absences qui nous rapprochent. Je suis très souvent partie, deux jours, deux semaines, deux mois parfois. Nous nous manquons beaucoup et adorons nous retrouver, à chaque fois.”

Monsieur Wish, c’est Mario, le chef de Da Mario, pizzeria-restaurant italien bien connu à Ohey ! Qui va tout prochainement ouvrir non loin de son établissement un corner de pâtes. Lolly a enfin accepté (diva oblige !) de prêter son image à ce projet ! Au Lolly Pasta, on pourra emporter des pâtes fraîches et sauces qualité Da Mario. Jamais snack n’aura eu autant de sex-appeal. Mmmmmh… Da Mario, rue de Ciney 53 – Ohey