“Ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas du tout prévu cela. Ils m’ont dit qu’ils avaient fait une grave erreur, qu’ils avaient percé la paroi cardiaque et qu’ils avaient dû rapidement m’ouvrir pour me sauver la vie. C’était effrayant. C’était un désastre. J’étais au milieu d’un désastre. Mais on ne pouvait plus revenir en arrière. Alors, je me suis demandé comment j’allais m’en sortir, et j’ai compris que j’allais devoir changer de vitesse”, se souvient-il.

Pour pouvoir tourner Terminator, l’acteur de 76 ans a donc eu une convalescence très courte et intense. “Cela signifiait sortir du lit et commencer à marcher. D’abord dix pas, puis de plus en plus longtemps. Je devais être en forme, je devais bouger, courir, soulever des objets, faire les scènes de combat. J’avais l’air d’un imbécile dans les couloirs, mais le docteur m’a dit que je devais renforcer mes poumons parce que je risquais de mourir si j’attrapais une pneumonie”, confie-t-il encore.