“Adjugé !” : dans les coulisses du métier méconnu de commissaire-priseur

Aujourd’hui, la salle de vente organise plusieurs ventes aux enchères. La première est consacrée aux collections, notamment de médailles et d’armes anciennes. “Pour les armes anciennes, ce sont des objets très particuliers. Il faut être bien prudent et précis dans ses expertises parce qu’il y a parfois des copies, des remariages ou des réparations. Donc, on fait appel à un expert externe à qui on soumet ces objets et qui nous donne son avis sur leur haute authenticité, leur âge et leur valeur”, explique Rodolphe de Maleingreau, commissaire-priseur depuis plus de 30 ans.

Rodolphe de Maleingreau, commissaire-priseur depuis plus de 30 ans. ©Elie Bok

Frapper au marteau, mais pas seulement

Mais que signifie exactement cet étrange nom de commissaire priseur ? Il s’agit, avant tout, d’une appellation précise qui désigne un commissaire d’exposition, à savoir, l’organisateur d’une vente. Enfin, priseur, signifie qu’il pose une estimation sur un objet à vendre.

Pourtant, les préjugés sur les commissaires-priseurs ont la peau dure, nous atteste l’expert spécialisé dans les souvenirs historiques et de voyage. “La vente aux enchères telle qu’on la connaît et telle qu’on la voit dans les films ou à la télévision a un côté théâtral. On voit le commissaire-priseur qui prend son marteau, qui le manie, et qui adjuge un lot généralement très cher. En réalité, c’est l’aboutissement d’un long travail. C’est un travail d’identification, d’expertise, d’exposition et de description des objets. En salle des ventes, c’est la partie la plus amusante et la plus spectaculaire, mais ce n’est, peut-être, que 3 ou 4% du temps passé à mettre en valeur un objet.”