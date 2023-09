Lire une histoire le soir avec ses enfants: une tradition qui n’a que du bon!

Has-been au temps des smartphones et tablettes ? Il semble que ce soit davantage une question de temps et de stress que de technologie pourtant si l’on en croit l’enquête de la maison d’édition Ladybird. Les trois quarts des répondants souhaiteraient avoir davantage de temps pour lire une histoire à leurs enfants. Et ceux qui s’y adonnent privilégient l’heure traditionnelle du coucher des enfants, c’est-à-dire entre 18 et 20 heures, estimant que c’est le moment approprié le plus approprié de la journée.

Au contraire ! La lecture est précieuse pour développer les compétences des enfants. Elle “favorise l’acquisition du langage, développe la capacité d’écoute et la curiosité, elle améliore les connaissances générales et la connaissance de soi”, énumère Nathalie Vancrayenest, coach parental, “La lecture, dès le plus jeune âge, active également les zones cérébrales qui construisent le sens”.

La spécialiste prêche donc pour ce rituel-plaisir, à instaurer même avec les bébés. Ensuite, “Laissez-leur le choix de l’histoire, dès qu’ils en manifestent le désir, en plus de relier la lecture au plaisir, elle sera aussi associée à la liberté de choix. Et ça, c’est bon pour leur autonomie et l’estime de soi !”, souligne-t-elle. “Et n’abandonnez pas le rituel du coucher et les moments lecture, sous prétexte que votre enfant sait lire tout seul, ce serait un mauvais message.”

Des parents qui n'osent pas

De manière générale, 93 % des parents pensent qu’il est essentiel de lire des histoires aux enfants. C’est l’occasion rêvée de passer du temps de qualité avec leurs enfants (81 %) et une façon de renforcer le lien affectif qui les unit pour 68 % d’entre eux.

Pourtant, certains parents by-passent la lecture au coucher avec des enfants de moins d’un an en raison de leur (très) jeune âge. D’autres n’osent pas leur faire la lecture par manque de confiance en eux. Ils ont peur de ne pas réussir à le faire correctement, et surtout de ne pas bien interpréter les différents personnages de l’histoire choisie. Des craintes qu’ils devraient balayer d’un revers de la main selon Lucy Walters, autrice et comédienne de doublage. “Votre enfant aime le son de votre voix, le moment privilégié où vous partagez l’histoire avec lui, en suivant les mots, en montrant les images, et en participant à l’histoire à chaque étape du récit. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lire une histoire… Il suffit d’être soi-même”, conseille-t-elle d’ailleurs dans les pages de The Bookseller.