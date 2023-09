Mathieu Kassovitz dévoile ses blessures après son accident de moto : “Je pense que je remarcherai dans six mois”

”On a fait une super séance de pilotage, et à la fin, mon ami a voulu faire un baptême avec ma fille. Il m’a dit d’aller devant eux, pour ne pas que j’essaie de les suivre car il est très rapide […] Mais moi, dans ma tête, je me suis dit que comme il est très rapide, il fallait que j’enquille […] et puis je voulais que ma fille se dise que j’étais un superhéros”, a raconté Mathieu Kassovitz dimanche dans une vidéo postée sur Instagram. En voulant mettre le genou à terre, l’acteur a pris un virage trop large et a été “taper le rail de sécurité”. “Je suis un mauvais motard”, a-t-il conclu en souriant.

Transporté à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) après cet accident, “Kasso” a été opéré de la jambe gauche et du pied droit. Dans la vidéo, il a montré l’étendue de ses blessures. “Ils ont mis une tige de titane dans le fémur”, a expliqué l’acteur et réalisateur, montrant sa jambe pleine d’hématomes. Son pied droit, lui, est prisonnier de broches en titane, fixées par l’extérieur, car “(sa) cheville est complètement pulvérisée, des deux côtés”. Mathieu Kassovitz a d’ailleurs confié que les médecins avaient cru devoir l’amputer du pied quand il est arrivé à l’hôpital. “Je pense que je remarcherai dans six mois”, a affirmé le Français, avant de remercier les soignants pour leur boulot.