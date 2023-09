Le Cheval Marin, petit frère du Café des Minimes, va faire (re) danser en live le centre de Bruxelles

À chaque fois, c’est pareil… Tout commence par l’envie de participer à la vie d’un quartier, de redonner un souffle à un lieu, café ou restaurant emblématique de Bruxelles qui a fermé ou vivote. Alors, ce groupe de quatre jeunes entrepreneurs dans le secteur de l’horeca attend, prend son temps. Et se laisse guider non pas (que) par un business plan mais par le plaisir qu’ils ressentent quand ils ont la sensation d’avoir trouvé. En 2018, à l’ouverture du Café des Minimes (ex-restaurant L’Arrière-Pays) accoté à l’Eglise du même nom, on ne donnait pas cher de l’avenir du lieu, resto du midi autant que bar avec musique live et DJ le soir…