La question sexo du jour : “J'ai peur que la taille de mon pénis soit anormale ”

Les hommes ont toujours focalisé sur ce membre symbolique… Les “grands” s’en vantent, les “petits” éludent et les “moyens” (la majorité) ne savent pas où ils en sont. C’est que depuis la nuit des temps (et les dessins sur les murs des cavernes de nos ancêtres préhistoriques), “la taille du phallus est proportionnellement associée à la performance, la virilité, ou encore aux prouesses sexuelles du propriétaire”, témoigne la sexothérapeute Marie Tapernoux.

Les hommes se matent

Et ces messieurs s’observent dès qu’ils peuvent : les professionnels de la santé sexuelle appellent ça le “syndrome du vestiaire”. “Ils comparent leur pénis à celui du voisin”, explique le chirurgien plastique Gilbert Vitale. Et surtout aux membres démesurés et hors normes des acteurs porno, sources de véritable détresse mentale, d’impuissance et de dysmorphophobie pour certains.

À lire aussi

Alors, on va relativiser avec quelques données chiffrées bien fiables qui vont faire du bien à la grande majorité des hommes (qui pourront partager cet article avec leurs amis…) et surtout des hommes belges, vous allez voir…

Une moyenne représentative des 2/3 des hommes !

Au niveau mondial. La taille moyenne du pénis au repos est de 9 cm (avec une variation de 7.5cm et 11.5 cm). En érection, elle monte à 14.5 cm. Mais les chiffres changent beaucoup selon les pays, la Belgique se situe quant à elle dans la moyenne supérieure avec 15.85 cm. Les Français eux affichent… 15,11 cm.

À lire aussi

Les “membres virils”, c’est finalement comme les pieds, les doigts et les… vulves : il en existe de toutes longueurs, largeur, forme. Mais alors comment peut-on précisément dresser une moyenne représentative ? Sachez d’abord que le pénis se développe jusqu’à 17 ou 18 ans avant d’atteindre une taille qui ne bougera plus.

Quand la verge est tranquille. Le Français R. Virag, dans son livre “Le sexe de l’homme” explicite la fiabilité du calcul. “La moyenne de la longueur de la verge flaccide (au repos, ndlr) est évaluée fort précisément à 10,84 cm”, explique le médecin. Cette donnée n’a pas d’intérêt si on n’y ajoute pas l’écart-type, “qui permet de réaliser un intervalle de normalité bien plus proche de la réalité masculine”.

L’écart-type du phallus au repos est de 1,32. Ce qui signifie que” les deux tiers des pénis non étirés sont situés entre 9,52 cm (soit 10,84 ­ 1,32) et 12,16 cm (soit 10,84 + 1,32)”. Mais comme pour les baguettes de pain, la météo a une influence sur cette longueur !

En érection, les calculs scientifiques de ce médecin établissent une moyenne de 15,11 centimètres. Les deux tiers des verges se situent entre 13,33 cm et 16,89 cm, e tiers restant se situant au-dessous ou au-dessus).

La largeur (renseignée par la circonférence) moyenne du pénis est de 12,8 cm avec un écart type de 2,5 cm. Ce qui signifie que les deux tiers des verges se situent entre 10,3 cm et 15,3 cm de circonférence.

Les extrêmes

Côté extrêmes : la taille moyenne des pénis d’acteurs porno en érection est de 20 cm (22 cm pour Rocco Siffredi). La taille d’un micropénis est inférieure à 7 cm en érection et 4 cm au repos, nous renseigne Marie Tapernoux. Les micropénis ne concernent que 3 % des hommes.

À lire aussi

Les hétérosexuels seront enfin heureux d’apprendre qu’une étude a établi que la taille minimale d’attirance d’un pénis en érection pour les femmes est de 7,6 cm ! “C’est davantage l’équilibre du corps dans son intégralité qui importe plutôt que le pénis en lui-même”, souligne la sexologue.

Le ressenti des femmes

Chiffre intéressant cité par la sexologue : la taille minimale d’attirance d’un pénis en érection pour les femmes est de 7,6 cm. “C’est davantage l’équilibre du membre dans son intégralité qui importe plutôt que le pénis en lui-même”, commente doctement la spécialiste. Ce qui signifie en papote entre filles que c’est le ratio entre longueur et diamètre qui compte plus que la longueur toute seule.

Enfin pour avoir une vue d’ensemble, la taille du vagin chez les femmes est de 8 centimètres pour une largeur de 4 cm. De façon imagée, un pénis long et mince en érection est donc moins heureux qu’un phallus plus râblé. Ensuite, c’est une question de technique, d’amour, d’expérience et de… confiance en soi. Arrêtez de mater les b… des autres dans les vestiaires ou les toilettes. Et soyez heureux : 96 % des hommes n’ont pas de micropénis après tout…