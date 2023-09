Light, sucre, alcool ou aliments miracles: les vrais/faux de l’alimentation au quotidien en 10 questions

1 - Le soda light ou zéro c’est à volonté, il n’y a pas de calorie

Faux. Une boisson sans sucre et sans calorie n’est pas pour autant de l’eau. Le sucre apporte à une boisson énergie et donc calories mais aussi du goût. Il doit être remplacé par un ou plusieurs édulcorants et additifs chimiques. En boire en excès provoque déjà une acidité potentiellement toxique, mais surtout peut agir comme le sucre sur les niveaux de glycémie. Ce qui ouvre l’appétit ou provoque même des fringales irrépressibles chez les sujets au pancréas plus sensible. 3 canettes par semaine, 1 jour sur deux. Jamais le matin, toujours en l’accompagnant d’un léger snack.

2 - Les aliments “light” ne sont pas toujours pauvres en graisse, ni en sucre ni en sel

Vrai. Le mot light est un fourre-tout trompeur ! D'abord, light ne signifie pas “sans calorie”, surtout concernant les aliments solides. “Moins” de quelque chose signifie plus de quelque chose d’autre car on enlève aussi de la texture et du goût. Les industriels compensent par des sucres et/ou des additifs (émulsifiants, stabilisants, épaississants, gélifiants, exhausteur de goût par exemple). Un yaourt entier se monte à 4 % de graisses. Un yaourt maigre est fait de lait allégé, moins goûteux, moins riche en vitamines et micronutriments naturels.

3 - Le vin est plus calorique que la bière

Faux. Les vins rouges et blancs secs sont les moins caloriques des vins. Un verre de vin (10 ou 11 cl) c’est 80Kcal. Une bière pils de 25 cl monte à 110 Kcal, tandis qu’une spéciale (33 cl en plus) compte 220 à 250 Kcal.

4 - L’eau pétillante fait grossir

Faux. Dans l’eau, même celle qui contient des bulles, il y a zéro sucre, zéro calorie. Le gaz de l’eau pétillante apporte une sensation de lourdeurs, des éructations, peut-être le brûlant… Ce qui donne à penser à certains qu’ils ont grossi

5 - Le riz et les pâtes font davantage grossir que les pommes de terre

Vrai. C’est purement mathématique : 100 grammes d’aliments secs présentent 80g de glucides pour les pâtes, 72g pour le riz et 19g pour les pommes de terre. Les glucides sont des chaînes complexes de sucres que l’organisme brûle puis stocke en graisses. On oublie aussi que la pomme de terre est un légume riche en eau : 80 % en moyenne ! Sa mauvaise réputation tient à ce qu’on la consomme sous forme de chips et frites et on compense son goût doux avec des sauces, du beurre, …

6 - Il faut toujours cuisiner à l’huile plutôt qu’au beurre pour sa santé

Vrai. On est face à deux types de graisses totalement différentes. L’huile, d’origine végétale, renferme des acides gras monoinsaturés, alors que le beurre d’origine animale, contient des acides gras monosaturés. Ces derniers augmentent les taux de cholestérol-LDL, tandis que les gras insaturés diminuent ce cholestérol et réduisent du même coup le risque d’événements cardiovasculaires. C'est ainsi que les lipides de l’avocat ne seront pas utilisés de la même façon que celles d’une pizza : à calorie égale, l'aliment gras végétal sera plus nourrissant, plus rassasiant, meilleur pour la santé.

Cela dit, le beurre n’est pas mauvais pour la santé , consommé de façon raisonnable (20 à 30g/jour max) car il est riche en vitamines A et D.

7 - Il y a des aliments “miracles” qui font maigrir

Faux. Certains aliments (ananas, citron du matin, piment, vinaigre de cidre dans l’eau au quotidien, chou-fleur, ...) vont faciliter la digestion des graisses (ananas, piment, …) ou auront une action diurétique et drainante (on perd en eau) ou encore détoxifiante (citron, …), on se "sent "plus léger mais on ne l'est pas !

8 - Le sucre, c’est l’ennemi numéro 1, ensuite c’est le gras et puis le sel

Vrai. Même si en excès, aucun des trois n’est bon pour la santé, notre métabolisme aime davantage le sucre, c’est un nutriment qui se transforme rapidement en énergie et qui est bien plus facile à brûler que les graisses. Mais on mange bien trop de sucre raffiné, caché dans des produits qu’on imagine salés (chips, saucisses, …). or, l’excédent est tout aussi rapidement stocké sous forme de glycogènes. Des molécules qui fixent les graisses (surtout animales) et notamment autour de la ceinture abdominale. En plus, le sucre apporte moins de sentiment de satiété que les fibres ou la graisse. Ce qui favorise le diabète et les maladies cardio-vasculaires. Le sel, lui, présente un danger accru d’hypertension artérielle. On en mange bien plus que les 6g préconisés pour une bonne santé.

9 - Un apéro par jour, c’est comme un verre de vin : on peut

Faux. On rappelle les conseils de l’OMS : 10 verres de vin (rouge de préférence) par semaine, maximum 4 d’affilée et 2 jours sans aucun alcool pour permettre au foie de se régénérer, c’est un organe capital pour la détox. Je conseille même pour le laisser au repos, de ne rien boire la semaine et de se contenter de quelques verres le week-end pour. L’apéro avec des alcools forts, des sodas, des vins cuits, c’est encore plus de sucres et comme on l’accompagne de snacks, on déséquilibre son alimentation du soir.

10 - Le petit-déjeuner : fondamental pour bien commencer la journée

Vrai/Faux. Cela dépend vraiment des organismes et des fragilités et des forces des organes digestifs des personnes. Certains sont à plat le matin s’ils n’avalent rien, d’autres se sentent mieux sans manger car leur glycémie ne fera pas de yo-yo. En tout cas, il vaut mieux ne rien manger plutôt que de manger sucré transformé. Le jeûne 2 à 3 fois par semaine aide à soutenir les organes et à effacer plus facilement les excès.