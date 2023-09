Couple: comment raviver la flamme quand on ressent juste "la flemme"?

Ce qui est inégalement vécu : certains couples l’acceptent, se disant qu’il ne s’agit que d’un moment de vie à traverser et s’appuie sur une conjugalité complice. D’autres peuvent s’inquiéter devant ces liens charnels qui se distendent sans parvenir à verbaliser leur sentiment… Et même, si tout se passe bien côté échanges et pratiques sexuelles, comment ne pas succomber à la flemme tout de même ? Dans ces cas, on pourrait parler moins d’une perte de libido que d’une paresse du désir… partagée.

La moyenne ? 2,5 fois par semaine

La sexologue Marie Tapernoux le voit en consultation : “La question taraude la majorité des couples au moment où la phase passionnelle rencontre la phase réaliste de la relation. Et devient souvent source de tensions”. A cela, s’ajoute un manque de communication souvent soutenu par un manque de fantaisie sexuelle. Mais qu’est-ce qui cloche ? Pas le couple en soi : “Le poids du stress, de la parentalité et de la charge mentale rend tout plus lourd”.

En moyenne, combien de fois les couples font-ils l’amour ? “La moyenne véhiculée sera de 2,5 fois par semaine… mais on est bien d’accord qu’une moyenne n’est pas une norme ou encore moins un critère figé”, répond la spécialiste. “Cette donnée n’est pas à prendre à la lettre mais il faut savoir qu’un rapport sexuel permet aux deux partenaires de ressentir de la proximité physique et mentale, grâce aux flots d’hormones. Et ce, durant les 2 à 3 jours qui suivent le rapport sexuel ! Cette fréquence de 2 à 3 fois par semaine aide naturellement le couple à se retrouver suffisamment au niveau sexuel pour maintenir ces effets bénéfiques dans la relation”.

Vouloir retrouver les joies d’une intensité sexuelles

Un chemin qui ne peut être pris que par sur la base d’une volonté de sortir de cette ornière confortable/inconfortable. Ce qui demande des efforts : parler, ce qui n’est pas facile dans bien des couples ; et se motiver au début… même sans réelle envie, “pour remettre la machine, réinformer son ressenti !”. Sans pour autant imposer une fréquence qui “reviendrait à ne pas respecter la situation de chacun et en définitive perturber ce moment de pleine connexion entre les amants”.

Côté “travaux pratiques”, elle conseille déjà de s’accorder des moments privilégiés à deux, au moins une fois en semaine et une fois le week-end, ce qui rebooste la complicité. Et remettre en route une fantaisie sexuelle qui va étonner : “Faire l’amour autrement apporte une nouvelle spontanéité”. Enfin, avoir du plaisir seul.e est un bon moyen de retrouver du plaisir pour soi et du désir… pour l’autre.

Quand on se retrouve confronté à un refus d’en parler, ou quand le malaise se fait clairement ressentir, c’est bien souvent le signe qu’il ne s’agit plus, uniquement, d’une différence de rythme ou de fréquence entre les amoureux.