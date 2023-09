L’info sexo: tout savoir sur le coregasm, l'orgasme provoqué par les abdos!

Cela ne parlera pas à tous les sportives et sportifs mais cela peut être la première rencontre avec un orgasme chez les collégiens et collégiennes et une surprise de taille chez les adultes pratiquant une activité sportive. D’autres ont identifié ce plaisir orgasmique et réussissent à en provoquer lors de leur pratique de pilates ou fitness. Le phénomène est bien davantage l’apanage des femmes… Or, le plaisir féminin étant encore relativement peu étudié au niveau scientifique (le gender gap !), ce type d’orgasme involontaire est très peu connu. À peine sait-on dans une enquête nationale américaine que 10 % des 2000 personnes (ho/fe) interrogées affirmaient avoir eu un orgasme grâce à l’exercice.

C’était compter sans… les réseaux sociaux TikTok et IG qui rassemblent 80 millions d’occurrences autour du hashtag #coregasm !

Coregasm est en fait la contraction des mots anglo-saxons “core” (le “noyau” du corps, soit les muscles de la sangle abdominale, du plancher pelvien et des lombaires) ; et “orgasm”. C’est par les muscles de cette région que l’on renforce son périnée par exemple, un muscle qui joue un rôle certain dans le plaisir féminin.

Comment peut-on le provoquer ?

La professeure américaine Debby Herbenick connaît bien ce type de “climax”, elle mène depuis plus de 10 ans des recherches sur les orgasmes provoqués par le sport et le plaisir sexuel provoqué par l’exercice (EISP). Les activités les plus à même de les provoquer ? Les abdominaux (51,4 %), l’haltérophilie (26,5 %), le yoga (20 %), le vélo (15,8 %), la course (13,2 %) et la marche/randonnée (9,6 %). Concrètement “vous êtes plus susceptible de les remarquer lorsque vous fatiguez vos muscles. Comme faire autant d’abdominaux ou de levées de jambes que vous pouvez”, décrit-elle. Levers de jambes avec dos au sol, squats, pilates sont autant de façons de provoquer sans désir cette jouissance physiologique.

Odile se souvient avoir découvert cette déflagration dans son corps alors qu’elle montait à la corde à 12 ou 13 ans. Ensuite, c'est sa pratique régulière d'abdos hypopressifs. ”Pas ceux qui font mal dans le bas du dos et poussent sur la vessie ou le vagin, les autres qu'on apprend notamment post-accouchement et qui tonifient la sangle abdominale profonde. Il faut faire le vacuum, vider l’air dans le ventre. Là, en répétant longtemps le mouvement et sans même fantasmer, cela peut arriver", rit-elle, un peu gênée. Elle donne une astuce : dans l’eau, c'est plus facile ! “Répéter au moins 50 fois le mouvement des ciseaux avec les jambes, les bras tenant le rebord de la piscine donne le même résultat pour moi”.

Un sexologue interviewé par le magazine Doctissimo résume en parlant “des activités où l’on va venir solliciter les muscles du périnée, les muscles de la région pelvienne, les muscles abdominaux… c’est-à-dire tous les muscles profonds qui vont se trouver au niveau du bas-ventre”. Pour lui, “il n’y a rien d’anormal à avoir un orgasme pendant une pratique sportive intense” durant laquelle on lâche prise mentalement en engageant muscles et afflux sanguin.