Pipou à propos de Lou Deprijck : “Il aimait tant les animaux qu’il a accepté un yak de remerciement après un concert”

Mieux valait dans ce sens-là : comme 3e complice du duo devenu trio, le jeune musicien sera des plus grandes tournées en Amérique et en Europe et vivra le succès des hits comme “Charlie Brown” (1 million de disques écoulés), “Disco Samba” (”On en a vendu plus d’un million uniquement au Mexique !”) ou encore “Que Tal America”…

Avant Boney M, ils mettent le feu à l’Amérique latine

”J’avais déjà rencontré Lou et Sylvain lors d’un concours, le “Micro d’Or et on sortait surtout dans les mêmes clubs, surtout celui de Notre-Dame-au-Bois pendant des soirées de fous”. Des années après, un orchestre est monté pour accompagner Two Man Sound, ce groupe belge monté comme une blague au départ mais dont les chansons qui surfent sur le disco latino sont précurseurs d’une vague de fond, avant Boney M et consorts ! “Par la suite, l’orchestre a été dissous mais moi, je suis resté”, se souvient Pipou qui a justement rendez-vous cet après-midi avec Sylvain Vanholme pour un cinéma prévu de longue date.

Le trio belge a eu un succès planétaire. ©DR

Talentueux, petit, cheveux bouclés entourant un visage rond aux yeux ronds et à la bouche ronde, portant volontiers un boubou africain à l'époque, le jeune Yvan Lacomblez a toujours joué de son physique pas du tout conventionnel. Musicien et parolier au grand talent, mais bien plus fantaisiste que dikkenek, Pipou ne tourne plus à l'international mais continue d'être populaire et aimé par les fans. Aujourd’hui encore, dans la rue, jeunes ou plus vieux l’arrêtent pour demander une photo. Sourire en coin, chapeau de travers, il s’y prête volontiers et adore rencontrer son public après ses spectacles, avec Stan, dans quelques cabarets bruxellois.

Sur scène, le batteur fou sautille, danse comme un possédé en tapant sur ses tam-tams, à l’opposé de Lou le lover latino. “On a vécu plein de choses ensemble, c’est sûr. On ne se voyait plus vraiment après que Lou a quitté Two Man Sound pour Lou and the Hollywood Bananas dans les années 90. Il est en plus parti s’installer à l’étranger. Mais je lui dois des sacrées aventures et grâce à lui, j’ai gagné de l’argent comme jamais avant ni après !”

Pipou se souvient de leur passage à la célèbre émission “Top of the Pops” en Angleterre, voulu par leur agent qui entend ainsi gonfler encore les ventes : “on vendait bien 250 disques par jour là-bas”. Le public trépigne, le trio arrive avec les deux choristes danseuses et chante. “Après, on n’a plus vendu un seul vinyle ! Ceux qui achetaient avaient une quinzaine d’années, nous la trentaine… On leur a pas plu, trop vieux pour la jeunesse !” Les vidéos de leurs prestations restent cependant culte : “C’était du play-back paroles et musiques, quand on regarde de plus près, je joue des tam-tams sans les toucher”, s’esclaffe celui qui est désormais chansonnier.

Les paroles de “Ça plane pour moi” qui imitent les chansons punk mais en français s’écriront vite sous sa plume. “J’avais travaillé sur un album de Philippe Lafontaine, je lui avais écrit Le Boogie Bonbon. Ça aurait pu être un tube mais je parlais de Babelutte, de chiqulettes, les Français n’y comprenaient rien !” La musique déménage tout autant, l’interprète s’avère être le bon et voilà que naît un tube intersidéral…

Pipou Lacomblez a été ému bien sûr lorsque il a appris le décès de l'artiste. Pour lui, Lou était un type solaire et hâbleur, dragueur et drôle, marlou sur les bords aussi. “Lou adorait les animaux. A chaque fois qu’il voyait une fille avec un chien, il allait la voir pour lui montrer la photo de son chien, un Leonsberg et c’était parti ! Il ne revenait jamais d’un pays où on avait tourné sans un perroquet, un petit singe, …”, nous apprend le batteur.

Lou, son père et le yak

”Mais le plus surréaliste, c’est quand on est allés faire un concert au Monde Sauvage d’Aywaille. Le directeur, ravi du truc, a offert un yak à Lou. Il l’a accepté plutôt deux fois qu’une, et l’a mis dans le jardin de son père”. Son ruminant himalayen bien installé, Lou repart en tournée et ramène encore et toujours des bêbêtes de toutes sortes. Mais attendez la suite : “le père de Lou s’est rendu compte que l’animal n’allait pas repartir et il s’est mis à faire du fromage de lait de yak”. Incroyable… “Lou, la gnak et le yak”, voilà qui pourrait être un titre de biographie on ne peut plus belge et… aussi fou que l’artiste parti cette semaine.