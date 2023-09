Arrêter de se ronger les ongles pourrait bien devenir une réalité grâce à un mouvement tout simple

À lire aussi

Une recherche américaine, publiée dans la revue Jama Dermatology, sur ces TOC concernant le corps des patients a étudié 268 personnes souffrant de trois TOC en rapport avec une partie corporelle : la trichotillomanie (s’arracher les cheveux en réponse au stress ou pour s’auto-apaiser), se ronger les ongles, mordre l’intérieur de sa joue ou ses lèvres de manière répétée.

Une stratégie d’auto-assistance facilement réalisable et efficace

Les participants à l’étude ont reçu un manuel et une vidéo (des documents très intéressants explicitant le pourquoi du comment de cette technique) leur montrant comment cette nouvelle habitude permettrait de les aider à arrêter de se ronger les ongles par exemple. Une astuce qui a aidé 53 % des participants à réduire leurs manies au bout de six semaines de suivi. Et 80% de celles qui se rongeaient les ongles se sont dites satisfaites de cette formation.

Il faut savoir que toutes les émotions sont accompagnées d’expressions faciales typiques et involontaires que l’on retrouve chez tout être humain, de quelque culture qu’il soit ! Mais elles sont aussi exprimées par d’autres mouvements plus individuels. Or, “les personnes atteintes de ces troubles signalent que leurs émotions déclenchent fréquemment le fait de se ronger les ongles et d’autres comportements indésirables”, souligne l’étude.

La méthode d’auto-assistance passe par le “remplacement des habitudes”. La manie devenue habitude irrépressible accompagnant une émotion ou un sentiment sera peu à peu oubliée grâce à un autre mouvement de contact physique répétitif.

Concernant les ongles, “La règle est de toucher légèrement le bout de ses doigts”, explique Steffen Moritz, l’auteur principal de l’étude. “Si vous êtes stressé, vous pouvez effectuer les mouvements plus rapidement, mais pas en exerçant une plus grande pression sur vous-même”.