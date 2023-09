Les prix des poissons explosent: nos solutions pour continuer à en manger… en payant moins cher

Ces très chers crustacés

Et encore, on est là dans la gamme des poissons blancs "ordinaires". Les prix des plus belles pièces des océans du Nord, les gros calibres de qualité pêchés à la ligne volent haut depuis longtemps. "Pour un turbot de 5 kg sauvage entier, on paye pour l'instant 45€/kg aux fournisseurs. Mais là-dessus, et peu de gens le savent, c'est qu'on a directement 50% de perte entre la peau, les arêtes, la tête...", détaille Christophe Pauly. Le chef se sait chanceux en la matière : "Je peux me permettre d'acheter le meilleur : sauvage, de gros calibre, livré brut, qui varie selon le catch of the day. Je le prépare comme je le veux. Un gros turbot servi sur arête, c'est tout simplement merveilleux". Le bar sauvage de 3 à 4 kg brut se monte à 34€/kg. La belle grosse sole de 800g, 36€/kg (prix pro, hors TVA).

Nos fameuses crevettes grises de la mer du Nord affichent environ 100€/kg (toujours en prix professionnel) et 45€/kg pour les non épluchées de la mer du Nord du producteur Klaas Pull. On comprend pourquoi on les compte facilement dans les croquettes dédiées...

Poissons flambés à la sauce... hollandaise

Ces prix de gros qui flambent comme les scampi au whisky inquiètent depuis des mois le poissonnier Renaud Hermal. "Avec la hausse des taxes, des loyers et une TVA peu amène à la différence de ce qui se fait en France, on est obligés de répercuter ces hausses successives sur les produits de l'étal, même si on calcule au cas par cas".

Celui qui tient L'Epuisette, la poissonnerie qui fait le régal de La Hulpe et ses environs depuis 2 ans, détaille les mécanismes à l'action : "D'abord, les prix du poisson de pêche française explosent car il y a plus de demande que d'offre. Notamment parce que le Brexit interdit désormais la pêche dans de larges zones poissonneuses. En Belgique, les prix de la criée ont augmenté mais moins que ceux des intermédiaires. Les grossistes hollandais achètent désormais à Zeebruges et Ostende des quantités astronomiques de poissons et fruits de mer : cela leur coûte moins cher d'acheter chez le voisin que d'envoyer leur chaluts. Résultat : comme la demande est énorme, les prix grimpent et la filière belge trinque", peste le poissonnier barbu, "Sans compter que les Chinois ont pour ainsi dire soudain découvert les plaisirs de nos crevettes grises : ils les achètent par tonnes. Et bardaf, les prix."

Suggestion de poissons moins chers ©IPM Graphics

Pêche méconnue

Un autre facteur moins décisif mais existant réside aussi dans la méconnaissance du poisson qu'ont globalement les consommateurs non côtiers : on guette les prix, les promos et... les filets ! "Nous sommes de bons consommateurs de poisson", relève le chef Pauly. "Mais on a tellement l'habitude de manger du poisson en filets pour éviter les arêtes que presque rien d'autre n'intéresse. D'abord, c'est plus cher, et surtout on passe à côté de variétés méconnues et moins chères. Issues en plus de la pêche belge."

En Belgique, tous les professionnels le constatent : le trio gagnant est formé par le cabillaud, la sole et le saumon.

Conséquence : les pêcheurs rencontrent ces souhaits et capturent principalement ces espèces. Ce qui mène à une surpêche qui met en danger l'avenir de la sole par exemple : "Si on arrêtait de pêcher des soles qui ne mesurent pas 24 cm, taille minimale pour porter ce nom, il y aurait moins de solettes et plus de belles soles moins chères", fulmine encore le poissonnier qui n'a pas sa langue en poche.

Ce faisant, "les prises accessoires au cabillaud ou à la sole, soit une grande part de ce qui est capturé dans les filets de nos pêcheurs est rejetée en mer ou transformée en farine de poisson", explique Filip Claeys, chef 2 étoiles à Bruges, à l'origine des NorthSeaChefs. Or, ces poissons sont tout à fait mangeables ! Ce sont l'équivalent des "légumes oubliés" en quelque sorte. Que l'association veut faire connaître à travers des fiches et des recettes autour de ces poissons de saison. Cet automne en vedette : raie, calamar et barbue. Elles seront en vedette jusqu'au 15 octobre dans tous les restaurants des 63 NorthSeaChefs dont fait partie le Wallon Christophe Pauly.