Martha Louise de Norvège voit le jour en 1971, trois ans après le mariage de ses parents le prince héritier Harald de Norvège et Sonja Haraldsen. Ces derniers ont dû patienter une décennie avant de pouvoir s’unir. Il était en effet à cette époque impensable qu’un futur roi n’épouse pas une jeune femme issue d’une famille royale et à tout le moins de la noblesse. L’ultimatum de Harald à son père - à savoir que ce sera Sonja ou personne avec la conséquence de la fin de la continuité dynastique -, avait fait fléchir le roi Olav V et le gouvernement.

Devenu roi à la mort de son père en 1991, le roi Harald (cousin du roi Albert II, leurs mères Astrid et Martha de Suède étaient sœurs) a toujours soutenu, tout comme son épouse, ses enfants la princesse Martha Louise et le prince héritier Haakon dans leurs choix de cœur.

Ainsi, en 2000, la presse dévoile l’idylle naissante entre le prince héritier et une compatriote Mette Marit Tjessem-Hoiby qui est mère d’un petit garçon Marius né d’une précédente relation. Convaincus par la solidité des sentiments de leur fils, le roi et la reine de Norvège font bloc et le soutiennent. Le mariage a lieu en août 2001. Haakon et Mette Marit qui ont célébré cette année leurs 50 ans, sont toujours un couple heureux et uni avec leurs deux enfants, Ingrid Alexandra et Sverre Magnus.

Quelques semaines après le mariage du prince héritier Haakon, c’est sa sœur la princesse Martha Louise qui annonce ses fiançailles avec l’écrivain Ari Behn. Celui-ci est alors en plein succès littéraire après la publication de “Putain de tristesse”. Il est l’écrivain qui a le vent en poupe. Le mariage est célébré en la cathédrale de Trondheim en mai 2002. Trois filles voient le jour : Maud Angelica (2003), Leah Isadora (2005) et Emma Tallulah (2008). Le couple s’expatrie à deux reprises à New York puis à Londres. Officiellement pour que leurs filles puissent être parfaitement bilingues mais officieusement afin que Ari Behn retrouve des sources d’inspiration, ses publications suivantes n’ayant plus rencontré de grands succès de librairie.

L’homme se donne aussi en spectacle dans des émissions de télévision et se fait passer pour un clochard… Mais le couple apparaît toujours très heureux en public. Ari Behn confesse qu’il souffre de troubles bipolaires et de périodes de profondes dépressions, soulignant la patience de son épouse et la grande bienveillance de sa belle-mère la reine Sonja. Conscient de cette situation, il déclare qu’un jour, la princesse Martha Louise finira par lui mettre ses valises sur le pas de la porte.

Entre temps, la princesse déclenche la polémique en ouvrant en 2006 l’école Astarte Education à Oslo, rapidement renommée par la presse comme “l’école des anges” en référence aux cours paranormaux qui y étaient dispensés. Martha Louise explique en effet avoir un don pour communiquer avec les anges. Elle publie des ouvrages et donne des conférences sur le sujet, embarrassant plus d’une fois la Cour. Pourtant, depuis son mariage en 2002, elle a renoncé à son prédicat d’Altesse royale, ne perçoit pas de liste civile, pour pouvoir justement développer ses activités professionnelles. L’école a fermé ses portes en 2019.

En 2016, la princesse et Ari Behn annoncent leur séparation. Le divorce est prononcé l’année suivante. Les ex-époux restent cependant en très bons termes.

En 2019, Martha Louise de Norvège fait la rencontre de Durek Verrett qui officie comme chamane auprès des stars de Hollywood. L’actrice Gwyneth Paltrow est l’une de ses clientes à Los Angeles. De trois ans le cadet de la princesse, Durek Verrett a grandi en Californie. Son père est de Haïti et sa mère indo-norvégienne. Il affirme avoir été initié au chamanisme à l’âge de douze ans. Il est diplômé du National Holistic Institute.

Lorsque sa relation sentimentale avec la fille du roi de Norvège est rendue publique, la presse et l’opinion publique norvégiennes se déchaînent. Avec la princesse, il donne plusieurs conférences sur le chamanisme, ce qui leur vaut moqueries et vives critiques. Durel Verrett est accusé de charlatanisme.

À Noël 2019, la princesse arrive à la messe en compagnie de son chamane. C’est la première apparition publique de Verrett auprès de la famille royale. Le lendemain, on apprend avec consternation, le suicide de Ari Behn, ex-époux de la princesse et père de ses trois filles.

Durek Verrett lui rend hommage et reste discret sur ses réseaux sociaux; ce qui n’est d’habitude pas le cas. Pendant la pandémie, il multiplie les sorties médiatiques, dénonçant complot, vaccination et les mesures sanitaires en général. Il est prié par la Cour de se modérer.

En juin 2022, les fiançailles sont annoncées. Martha Louise clame son immense bonheur, d’autant plus que ses filles ont parfaitement adopté Verrett. Il fait son entrée dans le Gotha lors du grand dîner de gala donné au Palais royal d’Oslo pour les dix-huit ans de sa future nièce, la princesse Ingrid Alexandra.

Depuis deux ans, pas d’information sur la date concrète des noces. Dans une interview, Durek Verrett indique qu’il n’envisage pas de cérémonie avant d’avoir été greffé d’un rein. La polémique continue avec de nouvelles déclarations post-pandémie. En novembre 2022, la Cour royale de Norvège publie un communiqué annonçant que la princesse n’effectuera plus d’engagements officiels pour la famille royale mais conserve son titre princier dont elle ne pourra toutefois pas faire usage dans le cadre de ses activités professionnelles.

Dans une série dans laquelle elle est filmée au quotidien, la princesse revient sur les menaces de mort subies par son couple et dénonce la campagne raciste à l’égard de son fiancé.

Le mariage a donc été fixé au 31 août 2024. On ignore si Durek Verrett a entre temps pu être greffé du rein qu’il attendait. Le cadre du mariage sera l’hôtel Union à Geiranger, l’un des plus beaux fjords du pays inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.