De plus en plus de "microviolences" dans les métiers de contact: "On a l'impression que ce phénomène est en augmentation partout"

C'est ce que semble montrer IATA avec les chiffres de la sécurité dans les avions. Dont celui-ci : "les incidents de violence physique ont augmenté de 61% entre 2021 et 2022"... "61% ! Une augmentation préoccupante mais en y regardant de plus près, ils se produisent 1 fois tous les 17 200 vols. Soit bien moins que les faits d'indiscipline (vapotage, plainte de douleurs, intoxication alcoolique, ... 1/568 vols", analyse Nicolas Pinon, professeur à l'UC Louvain et HE Vinci. Ce que veut dire le psycholoque, c'est qu'il existe incontestablement un phénomène médiatique autour de la violence, montée en exergue. Renforcé par la place prise aujourd’hui par les réseaux sociaux et relayé par certains politiques pour développer un sentiment de peur."

Mais pourquoi grossir le trait ? Parce qu'il existe aussi une fascination humaine pour les faits divers, les grands méchants, les serial killers, la violence. "Notre cerveau limbique (on dit aussi reptilien) est formaté pour se méfier de l'inconnu. Ce qui conduit à un biais cognitif de négativité : une parole convenue, un comportement normal, on s'en souviendra bien moins qu'une altercation, une parole impolie, irrespectueuse. Cela explique aussi l'impression commune de subir de la violence et que la violence est partout et en augmentation", met en lumière Nicolas Pinon.

Pour le psy, les faits de violence sont voulus alors que l'agressivité (agression verbale ou physique) vient souvent spontanément, d'une mauvaise régulation de nos émotions. "Elles peuvent monter tellement haut qu'il devient impossible de communiquer (parler/écouter), reste l'attaque. C'est un peu comme si notre cerveau (le cortex préfrontal) était pris en otage par une foule qui hurle, se sentant frustrée, indignée, méprisée, niée. Il y a tellement de bruit, d'infos négatives que l'arbitre capable de raisonnement est totalement court-circuité"

"La frustration, le trop-plein émotionnel va dans la plupart des cas atterrir sur la mauvaise personne", regrette Nicolas Pinon. L'employé sur le terrain pendant les grèves, l'appointée qui incarne l'institution honnie, la personne derrière son comptoir énonçant sans avoir l'air de s'émouvoir une règle qui nous pénalise, le serveur mou qui amène le steak mal cuit.

Or, tous ces travailleurs des métiers du service sont confrontés à ce que l'on peut voir "comme un irrespect de faible gravité quand il est exceptionnel. Mais ils sont nombreux à subir ce que le psychologue Simon Lemoine appelle des microviolences au quotidien, qui vont déshumaniser, saper le moral", termine le psy. La solution : retrouver l'empathie et son humanité, de part et d'autre.