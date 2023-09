”Ne refaites plus jamais ça”

Adieu longue chevelure en cascade et sourcils fournis, c’est avec une coupe en brosse et avec les sourcils hyper fins que l’influenceuse s’est fait tirer le portrait par Nadia Lee Cohen. Kim Kardashian a partagé le shooting événement sur son compte Instagram officiel et on peut dire que cela a provoqué un torrent de réactions.

À lire aussi

”Celui qui vous a fait ça vous déteste”, “par pitié ne refaites plus jamais ça”, “elle est horrible”, “cette femme n’est pas inspirante”, peut-on lire dans les commentaires. La star de 42 ans a également été comparée à deux autres personnalités : Bianca Censori, l’actuelle compagne de Kanye West qui a défrayé la chronique en Italie tout l’été, et la chanteuse française Edith Piaf.