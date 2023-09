Slip, anneau, jock strap : moqués pendant des années, ces moyens de contraception attirent désormais les jeunes hommes

Car oui, le partage de la contraception est une question de mentalité. Si l'on jette un oeil vers les pays anglo-saxons, on apprend ainsi qu'un homme sur cinq en Australie et au Canada et un sur deux en Nouvelle-Zélande sont contraceptés. En Belgique, selon une enquête Solidaris de 2017, 69% des femmes utiliseraient un moyen de contraception, contre 34% des hommes. Parmi ceux-ci, 60% citent le préservatif comme moyen utilisé.

Quel est l'avenir d'une contraception masculine ?

En matière d’implication, 33% des femmes considèrent les hommes comme véritablement concernés par la contraception au sein du couple alors que eux sont 50% à se déclarer comme très impliqués (surtout les Millenials et la génération Z).

Des chiffres très récents provenant d'une étude mondiale lancée par We-Vibe (les vibromasseurs pour couple) montrent aussi que près de 8 hommes sur 10 (sur les 3500 représentatifs dans le monde) seraient prêts à prendre une contraception. Alors, on attend quoi ?

Mais 41% refuseraient de la prendre en cas d'effets secondaires, surtout sur leur libido. Et les femmes, pourtant de plus en plus rétives à avaler des hormones ou à porter seule la charge d'y penser, avouent qu'il leur serait difficile de se décharger de cette responsabilité car elles craignent trop l'irrégularité de leur partenaire dans la prise des contraceptifs. On n'en est pas là : le seuil de tolérance aux effets secondaires exigé par les organismes de réglementation médicale (FDA américaine, EMA européenne) est particulièrement faible. Ce qui refroidit les grandes sociétés pharmaceutiques à se lancer dans une bataille scientifique onéreuse. La majeure partie des financements dans le domaine provient en fait des gouvernements et d'organisations à but non lucratif. Ce qui freine l'arrivée sur le marché des innovations telles que le gel NES/T (on parle de 2027 aux Etats-Unis) ou du vaccin non hormonal nommé aujourd'hui Risug dont on parle depuis des années.

Slip ou anneau ?

Pourtant, il existe une méthode thermique éprouvée depuis les années 90. La température des bourses masculines augmentent de 2 à 4° pendant 12 à 14h, la spermatogenèse normale est impossible. Le nombre de spermatozoïdes passe à moins d’un million par millilitre d’éjaculat... qui est le seuil d’infertilité selon l’OMS. Depuis les années 90, slip et jock strap jouent sur ce phénomène naturel en laissant passer pénis et bourses tout en maintenant élevés les testicules. En 2021, un anneau, l’Andro-Switch avait été commercialisé mais retiré de la vente en Belgique comme en France après une interdiction de mise sur le marché par l'ANSM, au motif qu'il n'aurait pas de marquage CE.