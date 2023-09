Vous en consommez déjà et cela va encore augmenter: voici les aliments fonctionnels

Il s’agit de produits qui en plus de rassasier et/ou d’avoir des atouts santé ; vont renforcer l’organisme au-delà de la nutrition de base.

Plébiscités par les consommateurs en recherche de boost bien-être, ils ont le vent en poupe dans le monde, surtout aux États Unis. En Europe, l’intérêt se renforce de plus en plus selon les professionnels rassemblés sur le salon Vitafoods Europe, consacré aux neutraceutiques et aux ingrédients alimentaires.

À lire aussi

Pour l’instant, ce sont les aliments du petit-déjeuner comme les produits laitiers avec des effets bénéfiques sur la digestion qui sont toujours les leaders du marché. Mais la gamme s’élargit.

Cette année, Nespresso a commercialisé sa toute première gamme de cafés fonctionnels, COFFEE +. Dans les capsules de Melozio Go et Stormio Go, deux best-sellers, les amateurs se verront offrir 20 % de caféine supplémentaire. La troisième gamme, Ginseng Delight présente le premier café fonctionnel agrémenté d’un ingrédient botanique : le ginseng. Du goût, du boost…

Michael Sels, chef de service du département diététique de l’UZ Antwerpen, y voit un bon plan pour les sportifs et ceux dont le corps s’est habitué à la caféine et qui auraient besoin d’un extra de stimulation et de concentration dans des moments particuliers. “Il ne s’agit pas de remplacer tous les cafés que vous buvez par ce type de café extra-caféiné ! Dans le cadre d’une consommation normale, il faut voir ça comme un complément alimentaire positif à l’effet immédiat”, explique-t-il. Et efficaces pour certains “Les études sur le Benecol contre le cholestérol sont positives. Les œufs Colombus sont effectivement enrichis en omega-3 grâce à une alimentation dans ce sens donnée aux poules”. Pour d’autres, remarque-t-il ironique, c’est plus le marketing qui est efficace ! Ce type de produits fait aussi augmenter est aussi plus cher à l’achat. Quà cela ne tienne, au salon Vitafoods, on prédit un bel avenir aux céréales qui aident la digestion. De même qu’aux glaces pauvres en matières grasses avec des fibres ajoutées.

À lire aussi

Enfin sachez aussi que l’Autorité européenne de sécurité des aliments veille au grain (naturel) : elle rejette plus de 80 % des demandes de validation d’effets bénéfiques pour l’organisme sur les étiquettes.