Trois raisons “santé” pour profiter des jours qui raccourcissent et rejoindre l’équipe des “Couche-tôt”

Diabète et problèmes cardiaques multipliés

Pour aboutir à ces résultats, des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital ont analysé les données de 63 676 infirmières, collectées entre 2009 et 2017, intégrant de nombreux paramètres comme le chronotype, le régime alimentaire, l’indice de masse corporelle, la consommation de tabac et d’alcool, l’activité physique, ou encore les antécédents de diabète. Ils ont ensuite comparé ces données à celles concernant le suivi de diabète à partir d’auto-évaluations et des dossiers médicaux.

Résultat : les personnes considérées comme des couche-tard et lève-tard étaient plus susceptibles de développer un diabète de type 2, avec un risque accru de 72 % avant la prise en compte d’autres facteurs liés au mode de vie, et de 19 % après considération de ces paramètres.

Corollaire : les oiseaux de nuit ont, en plus d’un nombre d’heures de sommeil réduit, un mode de vie bien moins sain ! Les chercheurs ont ainsi observé chez eux une plus grande propension à consommer de l’alcool, en plus grande quantité, à manger de façon peu saine, à fumer, et à moins dormir. “Lorsque nous avons contrôlé les comportements malsains liés au mode de vie, la forte association entre le chronotype et le risque de diabète a été réduite mais est restée”, signale l’auteur de l’étude.

En pratique : entre 22h et 23h

Quelle est l’heure de coucher idéale pour réduire le risque de maladies cardiaques ? Des chercheurs britanniques avancent une réponse dans la revue European Heart Journal – Digital Health. “Le corps possède une horloge interne de 24 heures, appelée rythme circadien, qui aide à réguler le fonctionnement physique et mental. Bien que nous ne puissions pas conclure au lien de causalité de notre étude, les résultats suggèrent que des heures de coucher précoces ou tardives pourraient être plus susceptibles de perturber l’horloge biologique, avec des conséquences néfastes sur la santé cardiovasculaire”, explique à ce propos le Dr David Plans, de l’université d’Exeter, l’un des auteurs de ces travaux.

Moins d’argent, moins de quotient (intellectuel)

Enfin, certains sont même allés jusqu’à établir des parallèles entre l’heure du coucher et le quotient intellectuel, la créativité, et même le niveau de revenus. Les couche-tard seraient ainsi susceptibles d’avoir des revenus plus faibles, à en croire des chercheurs finlandais. Et cela ne serait pas le seul inconvénient si l’on se fie aux études réalisées sur le sujet.