Vous avez été aux toilettes pendant un festival cet été ? Votre urine vaut peut-être de l'or !

Fondé en 2019 par Michael Roes, Toopi Organics collecte au départ l’urine humaine française pour la valoriser en fertilisant grâce à une transformation innovante. Sa rencontre avec François Gérard, ingénieur agronome belge à la Foire de Libramont va permettre d’ouvrir une filiale en Belgique. Et c’est ainsi que cet été, certains grands événements du pays comme le Festival des Solidarités, HellFest ou la Foire de Libramont se sont prêtés à l’installation de toilettes sans eau (comme il y en a beaucoup, voir photo) pour récolter des milliers de litres d’urine.

La société franco-belge apporte aussi une autre dimension écologique à sa démarche. Ces urinoirs sans eau et toilettes sèches spéciales permettent d’économiser à chaque pipi 3 litres d’eau potable.

Attractif pour les événements et institutions partenaires ! Il y a fort à parier qu’à l’avenir, l’entreprise pourra compter sur un grand réseau partenaires : d’autres festivals de musique mais aussi des aires d’autoroutes (25 seront équipées fin 2023), des communes ou des musées. Le procédé est très simple : des toilettes sèches, urinoirs événementiels ou uri-trottoirs en milieu urbain sont installés par un partenaire spécialisé.

Le Futuroscope de Poitiers, partenaire de Toopi a installé 4 blocs sanitaires pour la collecte d’urine, et envisage déjà d’étendre à terme le dispositif à l’ensemble du Parc. Avec près de 2 millions de visiteurs par an, le site du Futuroscope représente un potentiel annuel de collecte de 1,5 million de litres d’urine, avec à la clé près de 15 millions de litres d’eau économisés.

Plus on boit, plus on fertilise les cultures bio !

Toopi collecte ensuite cette urine et la recycle par un procédé de filtration et de fermentation qui hygiénise l’urine, et permet de l’utiliser comme support de culture pour des bactéries d’intérêt agronomique, en remplacement partiel (jusqu’à 50 %) des engrais chimiques. Depuis cette année, le Lactopi Start est même utilisable en agriculture biologique.

L'urine achetée ci et là va être fermentée puis traitée de façon éco-responsable pour devenir du fertilisant. Une invention géniale de la start-up française Toopi, en lien avec la Belgique. ©DR

La société biotech a déjà levé 16 millions d’euros, ce qui va lui permettre de “déployer pour 2027 une gamme de biostimulants urino-sourcés sur plus de 600 000 hectares agricoles en Europe. Notamment des nouveaux produits microbiens ciblant le phosphore, l’azote et le stress hydrique, avec l’objectif de fournir aux agricultures des alternatives aux fertilisants minéraux et engrais inorganique”, se réjouit Alexandra Carpentier, directrice générale de Toopi Organics.

L’objectif est de fermenter plus de 2 millions de litres d’urine en 2027. En évitant ainsi de jeter plus de 24 millions de litres d’eau potable aux toilettes. Avec une devise : “Votre urine peut changer le monde” !