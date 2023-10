On nous le vante comme “un délicieux filet de poulet pané à la fois tendre et croustillant. Ce nouveau burger a tout pour lui, il promet de régaler toutes les papilles”. Et nouveauté, il est accompagné d’une sauce moutarde-miel dedans et en dip pour les amateurs de sauces.

Pour savoir si vraiment il va se faire une vraie place dans le paysage burger déjà bien encombré, grâce à “un goût unique et des ingrédients de qualité”, on est allés se balader sur les comptes des amateurs du genre en France où il est distribué depuis le début de l’été selon une recette un peu différente, en Allemagne et en Angleterre.

Entre l’image du Mcrispy rêvé, à gauche et la réalité du sandwich écrasé dans son emballage en France, tenu par @seizemay alias Jordan M., il y a un gap. Mais si on compare la photo “pub” avec le McCrispy de McKenzie, bloggeuse food du Westshire (UK), qui s’aligne sur le belge, on se dit miam.

McCrispy ©DR

Les avis des testeurs

Les +

Globalement, les jeunes testeurs de junk food français ont apprécié “le pain bien brioché qui est bien plus fondant que celui assez sec du McChicken”, explique @Seizemay de même que la sauce “qui apporte un goût de moutarde à l’ancienne, top”, selon @laroutineyt dans son reel.

Les -

En revanche, la panure prédomine sur le poulet, ça croustille mais “il y en a vraiment un peu trop” chez eux, cela “manque de fromage” (mais le McCrispy belge en est pourvu !). C’est aussi ce que regrette McKenzie qui l’a customisé avec de la sauce fromage !

Il n’y a toujours pas de sauce sur le pain du bas regrette le connaisseur Jordan M. qui se définit comme un “testeur de bouffe rapide et facile”. Il a avalé les 2 burgers à la suite, sans rechigner d’ailleurs ! En Allemagne, le McCrispy Homestyle est saucé sur les deux faces d’après @foodschau…

Enfin, la salade en lanières comme dans tous les autres burgers ne donne pas très envie. Et pour 1€ de plus que le McChicken les deux et leurs followers pensent que c’est un peu cher payé…

Chez nous : recette upgradée

Bonne nouvelle, le McCrispy propose une salade de chou en plus de la batavia en feuille qui se tient mieux, une tranche de cheddar chaude par rapport au burger anglais et des oignons frits pour twister le goût, qui manquait un peu de folie en France. En revanche, pas de pain brioché, on retrouvera le bun classique parsemé de sésame.

Conclusion : les “cobayes” anglais et français ont bien fait leur boulot, le burger d’automne (jusqu’au 31 décembre) des McDo made in Belgium semble apporter un vrai plus aux saveurs du poulet pané du McChicken.

Côté calories : le nouveau affiche 514 cal contre 393 pour le McChicken.

Côté prix : 6,60€ le McCrispy/5.30€ le McChicken. 9,50 € en McMenu moyen (7.75€ pour le BestOfMcChicken) et 10€ en McMenu large. Il est aussi décliné en version bacon, homestyle chargrill et homestyle chargrill + bacon.