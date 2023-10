L’info sexo : voici comment bien accentuer les plaisirs de la célèbre position du missionnaire

L’alignement coïtal, donc, se présente comme une variante de la position du missionnaire, la plus connue et classique. Souvent considéré comme ennuyeux, le missionnaire est pourtant loin d’être monotone dans un couple. Car elle engage non seulement les corps mais permet aussi de voir le plaisir de l’autre s’exprimer : yeux qui se ferment, bouche qui s’ouvre, langue qui va au contact, baisers enflammés, plongée des regards qui se magnétisent l’un à l’autre, mots d’amour ou dirty talk !

Des variantes coquines

Les femmes y trouvent aussi pas mal de confort. Pourquoi ? Couchées sur le dos, elles peuvent laisser le partenaire prendre le contrôle pour se concentrer sur leur plaisir en profitant des ondulations. Des va-et-vient qui peuvent être doux, langoureux ou rapides, profonds, fougueux… et qui apportent rapidement du plaisir à l’homme.

Des variantes moins sages la feront écarter les jambes comme des ailes de papillon (voir ci-dessous), les verrouiller derrière le cou de l’autre ou les donner aux mains de l’homme, elle peut aussi imposer un autre rythme grâce à ses mains libres qui guideront les fesses aimées…

Si on s’attarde sur ce “must” qui permet des échanges de grand plaisir plutôt dans l’amour, la tendresse et la complicité, c’est qu’en ajoutant l’alignement coïtal, les sensations génitales seront accentuées.

Mode sauvage et double stimulation

Préambule : messieurs, observez-vous 10 secondes seulement : les hommes ont tendance à se dresser sur toute la hauteur de leur bras. Pour plus de puissance ? d’équilibre ? de confort ? peut-être mais surtout plus de domination, encore tellement ancrée dans la culture sexuelle !

En mode TAC, à ces va-et-vient de pénétration, vont s’ajouter les frottements du pubis et du bas du corps masculins sur la zone clitoridienne. Pour ce faire, une fois la pénétration avancée, l’homme s’avance au maximum, le but étant de que ses épaules soient bien au-delà de ses poignets. Presque à plat mais soutenu par ses bras, il va basculer le bassin selon un angle propice à des frictions plus intenses sur la zone du mont de Vénus mais aussi le clitoris de sa partenaire, qui trouvera, elle, le bon angle pour un contact plus large de ces zones aux récepteurs sexuels si nombreux, chez l’homme comme chez la femme. Elle n’hésitera pas à jouer de ses jambes, là aussi.

Conclusion. Vous voici en position pour deux doublés : stimulation vaginale et clitoridienne d’une part et coups de rein métronomiques, frénétiques, puissants pour sensations orgasmiques en duo.

