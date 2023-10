Trop de femmes “oublient” de faire un mammotest: "Malheureusement, le cancer du sein continue de faire peur"

Spécialiste en chirurgie mammaire, responsable de la clinique du sein Isala au CHU Saint-Pierre à Bruxelles mais aussi Vice-présidente de Europa Donna Belgium et membre du CA de Pink Ribbon, Birgit Carly n’a eu de cesse durant sa carrière de se battre contre le cancer mais aussi de communiquer sur le sujet pour dissiper les interrogations et les peurs trop nombreuses.

Pourquoi le mammotest gratuit vise-t-il seulement la tranche 50/69 ans ?

50 % des cancers du sein surviennent dans cette fourchette d’âge. Environ 25 % avant 50 ans et 25 % après 70 ans. Des cancers qui se soignent dans 9 cas sur 10. Les femmes ayant des facteurs de risque accrus de cancer (hérédité, cas de cancers du sein précoces dans la famille) auront un suivi individuel prescrit par leur médecin ou gynécologue, avec échographie et/ou IRM si besoin. Toutes les femmes, à n’importe quel âge peuvent se voir prescrire un dépistage individuel mais qui sera payant.

Tous les deux ans, est-ce assez ?

Ce rythme de contrôle a été étayé par des dizaines d’études scientifiques et est incontesté de nos jours.

Les faux positifs sont possibles ?

Oui même si le taux est faible. L’âge joue : les poitrines jeunes sont plus denses et glandulaires présentent plus de difficultés d’évaluation. Un mammotest positif entraîne une biopsie ou un autre examen qui le confirmera ou l’infirmera en cas de faux positif. Cela provoque une grosse angoisse, bien sûr. Cela dit, une étude menée il y a quelques années à St-Pierre auprès de femmes confrontées à un mammotest faux positif montrait que plus de 90 % d’entre elles allaient continuer le dépistage par la suite.

Pourquoi la Belgique a-t-elle l‘un des taux d’incidence du cancer du sein parmi les plus élevés ?

Il existe des lésions précancéreuses qui pourraient en rester au stade de précancer de stade 1. Des études sont en cours pour étudier ces CCIS, dont les résultats ne seront connus que dans quelques années. En les attendant, nous devons traiter toutes les cellules précancéreuses ! Ce qui fait augmenter les statistiques belges de cancer du sein.

Les régions ne sont pas égales en matière de prise de rendez-vous pour le mammotest gratuit, pourquoi ?

Le taux de participation est beaucoup plus élevé en Flandre (68 %) contre seulement 10 % en Wallonie. Une très grande différence qui disparaît entre les 3 régions si l’on additionne aux chiffres du dépistage organisé et contrôlé par l’Etat les chiffres des dépistages individuels. En fait, en Région wallonne, on présume que les femmes répondent moins à l’invitation du mammotest gratuit et effectuent plus de dépistages individuels. Cela pour bénéficier en plus d’une échographie et de l’avis de leur médecin et être rassurées davantage. . A Bruxelles et en Wallonie, les médecins prescrivent aussi davantage ce dépistage individuel que le mammotest proprement dit, c’est-à-dire le dépistage organisé.

Où se rendre pour passer ce mammotest ?

On peut aller partout, il est réalisé en 30 minutes, à raison de 2 radios par sein. Mais pour bénéficier d’un mammotest gratuit, réalisé grâce à des appareils à rayon X contrôlés régulièrement, il existe une liste de cliniques du sein agréées, sur le site de EuropaDonna Belgium notamment, une coalition européenne contre le cancer du sein qui existe depuis 20 ans.

Y a-t-il un vrai risque concernant les rayons X ?

La dose de rayons X dans chaque sein est minime. Sachez qu’on en subit plus lors d’un A/R Bruxelles-New York que lors d’une mammographie, mais personne n’en parle. Le cancer du sein continue de faire peur malheureusement. On a énormément plus de risques de développer un cancer du sein si on ne fait pas de dépistage organisé.

> Le Mammoquiz 2.0 a de Pink Ribbon permet d’informer et d’établir le profil de risque en cas de dépistage tardif du cancer du sein. Cet outil en ligne a permis de toucher plus de 30 000 femmes belges depuis son lancement. Parmi elles, la moitié a répondu à l’intégralité du questionnaire.