Le carton inquiétant des vidéos ASMR où un "petit ami toxique" chuchote des horreurs aux auditrices qui en redemandent

La Dark Romance, genre littéraire à succès mais rétrograde

Le phénomène n’est pas nouveau : les fanfictions, écrites (en grande majorité) par des jeunes femmes sur leur téléphone, mettaient en scène des relations torrides, BDSM sur les bords autour d’un personnage de livre, de film ou un artiste (Harry Styles des One Direction ou Robert Pattinson époque Twilight parmi les plus populaires). Le fil commun de ces histoires mal écrites : une fille amoureuse à la merci d’un garçon de plus en plus retors… Entre pleurs et joies… violentes

La dark romance est allée beaucoup plus loin dans les archétypes sexistes. Ce style littéraire explose, porté par les réseaux sociaux comme TikTok où ne s’aventurent jamais les parents dépassés. Le hashtag #darkromance y cumule près de 5,4 milliards de vues.

”Captive”, trilogie écrite par la jeune Sarah Rivens en est l’exemple le plus glaçant en 2023. Lue par des millions de jeunes femmes mais aussi de jeunes ados cet été notamment, il distille sous la couverture d’une relation amoureuse flirtant sur le BDSM, culture du viol, tout-puissance de l’homme, violences physiques, injures et comportements sexistes et avilissants. La demande est telle qu’il est déjà traduit en 9 langues et édité par des maisons d’édition majeures, qui font mention de “violences pouvant heurter” sans plus et surtout se taisent : les ventes rapportent…

Des jeux de rôle inquiétants

ASMR toxique ©DR

Depuis quelques années sous le radar, ce type de scénario entre fantasmes, sexe et violences existent bel et bien sur Youtube, en version vidéo ASMR. Un genre censé provoquer chairs de poule et “orgasmes cérébraux” à coup de petits bruits (succion, déglutition, respiration, pâte à pain malaxé, etc.). Les jeux de rôle y forment aussi une catégorie populaire. Et c’est là que les ASMR aux hashtags comme #toxicboyfriend #angry #violent #abusive prennent racine.

”Un petit ami abusif te frappe et ne le regrette pas”

Sur Youtube, “ASMR abusive boyfriend roleplay”, amène à des centaines de vidéos dans lesquelles un personnage masculin, animé ou réel, s’adresse au viewer comme à sa “femme”. Sa voix chuchote agressivement, injurie, humilie, harcèle… sa proie. Les titres sont clairs : “Tu t’engueules avec ton copain jusqu’à ce qu’il perde le contrôle” ; “Ton petit ami frustré vrille et s’en prend à toi”. Parmi les plus populaires : “Un petit ami toxique et possessif fouille ton téléphone” ; “Tu rentres à la maison tard où ton petit ami furieux t’attend” ou encore “Ton ex jaloux te contacte à 4h du matin”.

La plateforme Reddit, symbole de la culture web et au fait des tendances, a permis à un maximum d’internautes de les découvrir. Désormais, certaines vidéos vont jusqu’à un million de vues.

Les “oeuvres de fiction” jouant sur la violence faite aux femmes, sur le sexisme se multiplient sur Youtube. Et ce réseau puissant, fréquenté par des millions de jeunes, laisse passer : pas de modération ni d’interdictions. La demande explose, alors...

Ces jeux de rôle nocifs sont aussi chuchotés en français comme sur la chaîne “Station douceur” (sic) qui propose un “Roleplay boyfriend psychopathe”, que les internautes adoubent : “J’adore ta vidéo et ta voix MAMA ! Si tu me fais sa juste pour moi je craque” ou “Les petits copains psychopathes… quoi en penser ils sont drôles, flippant et un peu mystérieux je trouve” .

Pourtant, ces scénarios font se pâmer les auditrices (en moyenne entre 14 et 21 ans). Qui écrivent leur adoration : “C’est mal, mais je veux ce genre de relation pour me sentir vivante”, ou encore : “Où puis-je trouver un homme comme lui ?”.

Mais qu'est-ce qui les poussent dans les bras virtuels d'hommes sans respect pour leur genre ? En fait, à les écouter parler, l'emprise passe notamment par une possessivité dangereuse mais considérée comme attirante et romantique : "N'oublie pas que tu es à moi"; "A moi seul"; "Moi seul suis là pour toi", "Je prendrais soin de toi pour toujours"; "Tais-toi, tu sais que j'ai raison, je sais ce qu'il te faut", "Mon amour pour toi est immense, il n'y a que ça à prendre en compte", ... Les scénario oscillent entre phase de colères et de menaces et des déclarations d'amour (déviant), ponctuées de culpabilisation : "tu sais que je ne suis pas très facile mais c'est toi qui me rend comme ça", "Tu m'aimes comme ça, ne dis pas le contraire"

Si la plupart fantasment donc cette relation bourreau/victime, d’autres expliquent qu’elles veulent dépasser le traumatisme d’une précédente relation toxique. D’autres encore, et c’est Markell Young, un des vlogueurs phare du genre qui le lit sous les vidéos de sa chaîne : “Elles disent qu’elles le méritent bien parce qu’elles ne valent rien”.

Toutes ces jeunes femmes en fleur mais surtout en état de fragililité s’endorment ensuite (les séquences sont écoutées principalement le soir), le sang en ébullition d’ocytocine et dopamine, les hormones “de l’amour”. Tu parles…