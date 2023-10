Les hommes, passés maîtres dans l’art de refouler les émotions, n’auraient pas tort d’agir ainsi, au contraire !

Une équipe de l’université de Cambridge, au Royaume-Uni, a remis en question cette croyance solidement établie que l’évitement des pensées négatives est un comportement à contourner pour préserver sa santé mentale.

Il est vrai que les conclusions scientifiques des travaux de Sigmund Freud qui ont mené à la psychanalyse, sont de plus en plus contestées. Dont acte : “Nous connaissons tous l’idée freudienne selon laquelle si nous supprimons nos sentiments ou nos pensées, ces derniers restent dans notre inconscient et influencent notre comportement et notre bien-être de manière pernicieuse. […] On nous a dit que la suppression des pensées était intrinsèquement inefficace et qu’elle incitait en fait les gens à penser davantage à ces pensées”, souligne le professeur Michael Anderson à la tête de cette étude anglaise.

Scénarios catastrophe et espoirs fous

Remettant en cause ces croyances admises, il s’est intéressé à un mécanisme cérébral, le “contrôle inhibiteur”, qui permet de bloquer des pensées ou actions automatiques qui n’ont pas lieu d’être pour se focaliser sur la réalisation d’une tâche spécifique. L’expérimentation consistait à appliquer ce mécanisme pour activer la suppression des pensées négatives.

120 participants ont dû penser à différents scénarios réalistes, dont vingt peurs et inquiétudes (je tombe dans le vide, mon enfant meurt, …), vingt espoirs et rêves (j’achèterai une maison avec piscine, je vais trouver le job de mes rêves, …), et trente-six événements neutres (Mon chat dort profondément quand je ne suis pas là, j’aime bien faire la cuisine, …).

Moins de peurs, plus de “disponibilité mentale”

Ils se sont ensuite prêtés (en plus d’évaluations et auto-évaluations des émotions et de leur santé mentale) à un entraînement consistant à convoquer leurs scénarios de peur comme d’espoirs tout en bloquant images et émotions. Les volontaires ont admis que les événements qu’ils ont tenté d’occulter étaient moins présents dans leurs pensées, et les préoccupaient beaucoup moins, même trois mois après l’expérimentation.

Le refoulement de ces pensées a eu un impact positif sur la santé mentale des participants. Les scores des indices de santé mentale négatifs ont baissé en moyenne de 16 %. Considérables, vu “l’intérêt” du cerveau à prêter attention aux mauvaises nouvelles et autres problèmes stressants !