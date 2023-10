Halloween à l’Euro Space Center : terreur dans l’espace !

Les extraterrestres ont bien sûr été invités à participer à cette expérience. Les organisateurs n’avaient pas vraiment le choix, car il faut dire que les ET ont envahi la Terre voici bien longtemps, la transformant en une zone chaotique, réservant aux visiteurs du centre spatial une expérience singulière.

Malgré leurs efforts, des astronautes revenus de l’espace ne peuvent que constater l’horreur qui règne sur notre planète autrefois bleue où se côtoient des humains mutants, des aliens persécuteurs, menant une vie clandestine où se côtoient humains et envahisseurs, un équilibre fragile où tout peut basculer à tout moment.

Les visiteurs arriveront-ils à aider les astronautes à venir à bout de ces envahisseurs ?….

À l’occasion de ces deux soirées exceptionnelles, le visiteur pourra profiter de deux nouveautés, à savoir la Nocturne du Spationaute, soit les activités déjà proposées lors de la journée du spationaute, y compris le Space Hub, le Space Tour, le Moon Walk, la Mars Walk XP, le Free Fall Slide, l’expérience Space Flight Unit, le village Mars-Horror, le Planétarium commenté, le Space Rotor, et le Space Show 5D.

Les simulateurs attendent tous les visiteurs de plus d'1,10 mètre. ©O. Legardien

En prime, ils auront droit à l’Horror Show : un spectacle haut en couleur animé par les envahisseurs de l’espace.

Parmi les nouveautés de cet Halloween 2023 à l’Euro Space Center, l’Horror Zone, une zone où règne le chaos, où des aliens cruels font vivre l’enfer aux humains. Et si cela ne vous suffit pas, l’Alien Expérience, au cours de laquelle des extraterrestres s’étant mêlés aux humains pousseront les visiteurs à s’essayer à des expériences surprenantes, souvent clandestines. L’occasion sera belle de tester vos capacités à devenir un héros.

Toutes les activités proposées lors de la Journée du spationaute et des deux nocturnes sont d’accès libre une fois le billet d’entrée en votre possession. Les simulateurs, eux, exigent une taille minimum, soit 1,10 m.

Certaines activités, comme la chaise multi-axes, les simulateurs de vol ou le mur d’impesanteur sont des activités réservées aux stagiaires ou dans le cadre des Minitrips (Mission Orion ou Discovery).

L’Euro Space Center sera bien sûr ouvert tous les jours durant les vacances de Toussaint, de Noël et de Carnaval. En période scolaire, le centre est ouvert le week-end. Il est vivement conseillé de réserver ses activités assez tôt, d’autant plus qu’une réduction est de mise lors de l’achat en ligne, sur www.eurospacecenter.be.

Et en cette semaine où ont été remis les prix Nobel, on rappelle aussi que l’Euro Space Center accueille des activités à destination des écoles, avec les “Classes de l’espace junior”, à destination des 6-8 ans, avec un programme de 3 jours, et les “Classe de l’espace” pour les 9-18 ans, étalés sur 2, 3 ou 5 journées, mais aussi des visites plus courtes, avec test de la Moonwalk pour la classique (2 heures), et des expériences supplémentaires lors de la Mission ISS (3 h 30) et celle de la Mission Ariane (6 h 30) au cours de laquelle les élèves sont invités à construire une fusée. Carrément !