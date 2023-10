Le syndrome du siècle: le "text-neck", une douleur qui guette 5,44 milliards de personnes

La nuque trnque particulièrement (avec les pouces). Ecrire ou lire l'écran nécessite que la tête soit penchée en avant. Or, elle pèse son poids : 5 kg ! En principe, ce poids est réparti sur l’ensemble des vertèbres lorsque la tête est droite. Bien sûr, selon nos mouvements, il arrive qu’il soit aussi supporté par le cou et les épaules. “Ce qui n’a aucun impact pour une courte période mais bien s’il s’agit d’une position qui devient habituelle”, détaille l’ergothérapeute Martin Kalimpski.

Or cette flexion de la tête a commencé à se produire depuis l’apparition des mobiles. Et se produit de plus en plus souvent et longtemps. Et quand on sait que 5.44 milliards d’êtres humains utilisent un smartphone, le text-neck mérite bien le nom de mal du siècle.

”Avec la miniaturisation de ces appareils technologiques, les postures nécessaires à leur manipulation conduisent à des atteintes à la la santé neuro-musculo-squelettique”, complète le praticien. Sans oublier que cette position avachie peut aussi entraîner un pli sous le menton au niveau du cou qui se transformera en ride profonde de façon précoce.

Des douleurs dans tous les sens

Le problème c’est que les douleurs prennent des chemins très différents selon les personnes, leur génétique, leur état de santé, leur âge. “Le syndrome du text-neck peut se manifestera par une simple souffrance au niveau du cou, ou parfois par une affliction associée à des contractions musculaires. Il touche généralement en priorité cette partie cervicale. Cependant, il peut aussi apparaître sur l’ensemble du corps”, souligne Martin Kalimpski.

Que faire pour les soulager

On imagine bien que la règle de prévention n° 1 consiste à limiter les heures passées sur son téléphone notamment. Quand vous êtes “dessus”, “Pensez à adopter une position qui va restreindre les tensions musculo-squelettique. En clair, ne restez pas le menton collé à la poitrine, les épaules enroulées vers l’avant et les coudes repliés !”

A la place, sur l’ordinateur, gardez la tête haute, montez l’écran à hauteur des yeux en allongeant les bras. Côté smartphone, ne le coincez surtout pas entre votre joue, utilisez des écouteurs ou un kit mains libres. Enfin, faites des étirements réguliers et détachez régulièrement vos yeux de l’écran en regardant au loin, cela repose les yeux et replace la nuque dans sa position optimale.