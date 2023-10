Le ciment du système nerveux : pourquoi le magnésium pourrait vous aider à mieux dormir

Le ciment du système nerveux

Le magnésium, lui est un minéral essentiel pour de nombreux processus de l’organisme : il aide à réguler la glycémie, la tension artérielle et la production de protéines. Mais il est important aussi pour la régulation de l’activité des muscles, des nerfs et du système cardiovasculaire. Or, le sommeil est largement contrôlé par le système nerveux. Même si la relation exacte entre le magnésium et le sommeil est encore à l’étude, il est inclus dans une grande variété de compléments alimentaires et d’aides naturelles au sommeil.

Une recherche portant sur des adultes plus âgés souffrant d’insomnie a révélé qu’une supplémentation en magnésium à raison de 500 milligrammes par jour pendant huit semaines les aidait à s’endormir rapidement, à rester endormis plus longtemps, à réduire les réveils nocturnes et à augmenter leur taux de mélatonine circulant naturellement. Une autre a mis en avant que les suppléments de magnésium pourraient aider à inverser les changements de sommeil liés à l’âge, souvent observés chez les personnes âgées. Et enfin, une étude a pu corréler un faible taux de magnésium avec une mauvaise qualité de sommeil.

Pour les chercheurs, ce minéral peut détendre le système nerveux central et provoquer des réactions chimiques dans l’organisme qui augmentent la somnolence.

À lire aussi

Tout bénef en cette saison

Le magnésium provient généralement de l’alimentation : bananes, son de blé ou d’avoine mais aussi épinards, oléagineux, avocat, poissons gras ou crustacés en sont riches. Mais on peut aussi en avaler sous forme de complément alimentaire, surtout en ce moment ! Pour Cathy Assenheim, neuropsychologue clinicienne, spécialiste des états de stress, de burn-out et de surmenage, le magnésium est un des minéraux les plus utiles en complément. À prendre dès que l’on commence à ressentir une fatigue importante, “Je conseille toujours d’en faire des cures de 3 semaines à 1 mois à chaque changement de saison. Cela fait effet très vite”.

Le docteur Marc Peréz, auteur du livre Le Guide des compléments alimentaires stars aux éditions Eyrolles avertit : "Il doit être sélectionné avec soin : seul celui avec du glycérophosphate est bien assimilable, sinon, tout part dans l’heure aux toilettes !"