Les parents jouent de moins en moins avec leurs enfants: voici les conséquences

Ce à quoi ils ne pensent pas, c'est que "jouer avec ses enfants procure de la joie mais contribue au bien-être mental des enfants comme des parents ! En incluant des activités ludiques ensemble, vous créez un tampon contre la surcharge de travail et c'est bénéfique aussi du côté pro en boostant notre attention, notre motivation et notre créativité", explique Lode Godderis, professeur en médecine du travail à la KU Leuven.

Les tâches ménagères (65 %), le travail (64 %) et les écrans (35 %) sont sans surprise les trois principales activités qui nous empêchent de planifier des moments de jeu.

Maman, papa, qu'est-ce qu'on faiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit ?

Autre problème qui coince la mécanique du jeu parents-enfants ? Le manque... d'idées ! Plus de la moitié des parents ont du mal à penser à des activités attractives à faire avec leurs enfants.

