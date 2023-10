Fabriqué par le foie, Le cholestérol est un lipide (gras) essentiel dans la formation des membranes cellulaires, hormones, vitamine D et la bile. Il joue notamment un rôle dans la pousse du cheveu et le développement correct des follicules.

En excès et notamment dans sa forme LDL, il peut cependant entraîner diverses maladies et complications. C'est ce qu'ont révélé dernièrement trois recherches scientifiques sur le sujet après avoir analysé les données de femmes et d'hommes atteints d’alopécie androgénique (tempes et dessus du cuir chevelu). Elles présentaient des taux de triglycérides, de cholestérol total et de LDL significativement plus élevés.

Enquêter pour mieux traiter

Les pertes de cheveux ne sont pas rares dans une vie, mais quand elles sont régulières et se produisent sur la durée, mieux vaut comprendre de quoi il retourne. Le diagnostic permettra d'enrayer au mieux le processus. Ces chutes, largement héréditaires, peuvent aussi survenir à cause d'une mauvaise alimentation qui mène à des carences, de changements hormonaux (accouchement, ménopause, médicaments) ou sont dues au stress. Et les médecins menaient en premier lieu une anamnèse pour connaître le mode de vie et les antécédents de leurs patients.

Mais au vu de ces études, il semblerait aussi utile de vérifier le dosage du cholestérol dans le sang pour mettre en évidence une éventuelle hypercholestérolémie.

On peut aussi booster nos cheveux via l'alimentation : cuisiner à l’huile d’olive plutôt qu’au beurre, limiter les graisses saturées et les acides gras trans (que l'on retrouve dans les produits ultra-transformés) et opter pour des poissons gras, des noix, noisettes et autres fruits à coque peut véritablement aider, explique un centre clinique du cheveu sur son site. A accompagner, c'est encore mieux de la pratique d’une activité physique régulière, la baisse de la consommation d’alcool et l’arrêt du tabac. Des médicaments pourront ensuite venir épauler ces approches.