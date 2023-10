Un automne tout confort et chic : on vous dévoile toutes les tendances de cette saison !

Le chic du beige dans toutes ses nuances pare toutes les pièces d’un chic fou. Tandis que les pièces années 50 féminisent et le duo noir et blanc donne du chien à tous les look, aussi classiques soient-ils dans leur coupe.

Pull en maille, 39,99 €. ©Vero Moda

Vous êtes "black is black", faites ressortir : Métallique, cuir et plumes et plus précisément du gold métallique facilement sublimé par vos sombres basiques

Quelques plumes dans une esthétique punk, une poignée de pois, une palette de carreaux créent du dynamisme. La folie ? Du léopard non pas en petite touche mais bien wild sur pantalon ou chemise.

Veste en cuir. Col à revers, 299.99€ ©Zara

Vous êtes coloré, optez pour… L’effet paysage et les tons sorbet pop

Les trompe-l’œil sur des matières fluides ou transparentes changent des imprimés et la palette pop (mais monochromatique) donne des vitamines à nos looks préférés.

Silhouette coll hiver de “Four Roses”. ©Four Roses

Vous êtes "jeans-baskets", rajoutez : superpositions et outerwear

Un pull à col roulé sous un gilet sans manche, réchauffé par une écharpe : le layering joue dans toutes les cours : trench sur veste, coupe sport sur pantalon de costume, esthétique rétro et tendance trail. Au pied : des sneakers, ça devrait vous parler !

Surveste coconut, 139.99€ ©Gerry Weber

Vous êtes sexy, frou-frou et talons, jouez-là dentelles, Leopard et 2000’s

On s’amuse cet hiver à infuser des motifs stars et des matières fortes sur les manteaux, les chapeaux, les robes, les pantalons, les écharpes. La dentelle façon lingerie se pare de glamour en teintes neutres. Et pour le sexy affirmé, vive les années 2000 avec pantalon taille basse, jupe petit format ou total look denim. Et du strass et du colorblock acidulé !

Vous êtes blazer et chemisier, ayez l’audace de : cravate et combi-pantalon

Code masculin avec une cravate fine, collégienne avec une cravate écossaise ou ode au féminin avec un nœud soyeux, une lavallière en soie ou une fleur XXL à la boutonnière : tout est possible avec l’accessoire ! Essentiel en revanche : la matière brute du jumpsuit, soit un combi-pantalon qui sera votre audace de l’hiver.

Look jumpsuit en denim 70’s, 99.99 et 89.99€ ©C&A

Vous êtes twin-set et carreaux, upgradez avec : minimal tailoring et tartan

C’est votre année ! Le tartan sera omniprésent, votre élégance se nichera dans des pièces aux coupes impeccables même si oversized et la tendance minimale (no logo, essentiels, qualité avant tout) est faite pour vous.