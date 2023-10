Etendre le linge, arroser ses plantes, passer l'aspirateur : ces pratiques plus relaxantes que le yoga et la méditation !

A noter qu’un tiers des personnes interrogées explique avoir moins de moments sans stress aujourd’hui qu’il y a trois ans. Et qu’un répondant sur deux confie souhaiter avoir plus de périodes de calme dans sa vie.

Au sommet du classement, figure le fait de préparer une tasse de thé ou de café (49 %), considéré comme le moyen le plus populaire de déstresser. Beaucoup plus surprenant, près d’un tiers du panel (31 %) confie qu’arroser les plantes et désherber constituent deux activités efficaces pour se détendre.

Et même... les tâches administratives !

Autre source de satisfaction pour un quart des sondés : étendre le linge, quasi à égalité avec la tonte de la pelouse, et le pliage du linge ou le passage de l’aspirateur ! Juste après viennent le repassage (23 %), les courses au supermarché, les activités mécaniques (18 %), les tâches administratives (14 %… Mais enfin ?), le tri des déchets (13 %), le fait de râper du fromage (12 %), ou de faire de la purée (10 %).

Les taches les plus simples et banales qu’on traite de corvées seraient donc apaisantes et thérapeutiques ? Pour la psychologue Lisa Dorna, ça n’est pas étonnant, ces activités ne nécessitent aucune réflexion, aucun choix à poser tout en apportant du calme. En faisant ça, “les gens sont totalement immergés dans un sentiment de concentration énergique et de plaisir. Ils se concentrent sur la tâche plutôt que sur leurs soucis et leurs préoccupations”. Certaines personnes interrogées (plus d’un 1/3 !) sont plus pragmatiques, expliquant que faire le ménage ou le jardin les déstresse par le simple fait que cela leur permet d’économiser de l’argent (37 %) !

* L’étude a été réalisée par Perspectus Global en septembre 2023 auprès de 2.000 Britanniques à la demande d’eBay.