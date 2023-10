Le cerveau des femmes se développe plus elles ont de relations sexuelles… pas celui des hommes

Personne n’aurait parié (ni même pensé) que des rapports sexuels fréquents pouvaient avoir une incidence sur la taille du cerveau ! C’est pourtant le résultat d’une étude menée par des scientifiques allemands et publiée il y a peu dans le Journal of Neuroscience. Leur échantillon : 20 femmes âgées de 20 à 45 ans Ils se sont penchés sur les activités neuronales lorsque le clitoris était stimulé tactilement. Les volontaires ont indiqué quel était le degré de plaisir et d’excitation sur une échelle visuelle, en fonction des différentes stimulations auxquelles elles étaient soumises.

Aucun effet sur les hommes

Les effets de ces stimulations sur le cerveau se sont matérialisés à travers des images obtenues par résonance magnétique fonctionnelle. La conclusion des chercheurs étant qu’il existe bel et bien un lien entre la fréquence des rapports sexuels et la taille du cortex somatosensoriel, lequel augmente lors d’une stimulation génitale.

Et les hommes ? Rien. Leur cerveau ne fonctionne pas et ne se développe pas de la même manière que celui des femmes, ce qu’a mis en évidence “les recherches récentes en neurobiologie sur les mécanismes biologiques qui affectent de manière différenciée les neurones de notre cerveau selon que l’on soit du sexe féminin ou masculin” explique dans un article la Revue médicale suisse. Le chromosome Y et les œstrogènes seraient les principaux vecteurs de ces différences.

Ah oui… “accessoirement”, les spécialistes précisent aussi que l’intelligence ne dépend pas de la taille du cerveau !