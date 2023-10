Messieurs, vous avez du ventre ? C'est le type de graisse développée qui va vous conduire au plan d'action

Pourtant, un (vilain) jour, ça les rattrape ! “Entre 20 et 80 ans, on perd la moitié de sa masse musculaire et on augmente d’environ 25 à 30 % sa masse grasse”, avertit le médecin nutritionniste Laurence Plumey. Si on bouge bien, si on mange bien “ça va, on peut le contenir, mais si on mange n’importe comment et qu’on est sédentaire… Là, les adipocytes vont recruter et se multiplier par… 15”. Surtout que la testostérone, hormone sexuelle mais qui aide aussi à la vigueur musculaire et contrôler la graisse est inactivée avec l’âge.

Les petites cures de quelques jours sans crasses et sans alcool qui les aidaient depuis leur jeunesse à perdre quelques kilos d’un claquement de doigt, n’aident plus trop. Voilà les hommes avec un ventre. Qui peut se présenter sous diverses formes, selon la graisse stockée

Le bourrelet “mou” et ses copines les poignées d’amour sont signes de graisse brune. Qui réagit à l’insuline “et n’est pas dangereux pour la santé mais c’est le premier témoin d’une certaine sédentarité et d’une suralimentation”. A ne pas confondre avec le ventre gonflé, signes d’un trop-plein de boissons pétillantes et d’un mauvais transit… Les légumes, messieurs, les légumes !

Un ventre rebondi et dur est plus problématique car il est “causé par des années d'alimentation trop riche. Une graisse profonde, qu'on appelle aussi graisse viscérale s'est concentrée autour des organes ayant besoin d'énergie car en surrégime : foie, pancréas, estomac, intestins. Le problème, c'est qu'elle aide à soutenir les fonctions vitales mais relâche des acides gras en grande quantité dans le sang. Ce qui est dangereux pour la santé, et mène souvent au diabète, mauvais cholestérol, hypertension,…”, explique le médecin. Bonne nouvelle, il est très réactif au régime et à l’activité physique.

Reste le faux maigre au physique mince et peu musclé ou sec et nerveux mais qui cache sous un T-shirt un ventre plus ou moins bedonnant... Méfiance, il peut s'agir de graisse sous-cutanée qui s'installe au fil du temps chez un petit mangeur... de mauvaises choses ou encore un homme au profil métabolique qui brûle plus que la moyenne tout en étant sédentaire. Mais il peut aussi être question de graisse viscérale, qui qui ira englober les organes qui souffrent, suite à de mauvaises habitudes alimentaires et/ou des addictions diverses. Les personnes alcooliques ont tendance à présenter un tel profil : la graisse s’est déplacée vers le foie pour l’aider à mieux fonctionner. Tandis que l'alcool, hypoglycémiant, ne pousse pas à manger.