Quel rituel pour mieux dormir: bain ou douche? Chaud ou tiède? Nos conseils!

Le pouvoir de l’eau chaude

De plus en plus de recherches suggèrent que prendre une douche ou un bain chaud avant de se coucher peut améliorer le sommeil. Dans les heures qui précèdent le coucher, la température du corps humain se refroidit naturellement, tandis que la température de la peau des mains et des pieds augmente. Les scientifiques supposent que l’immersion du corps dans l’eau chaude facilite ce processus naturel de régulation de la température et améliore ainsi le sommeil. Les chercheurs ont baptisé ce phénomène "l’effet du bain chaud".

À lire aussi

Une méta-analyse de 17 études l’atteste : prendre une douche ou un bain le soir dans une eau entre 40 et 42 degrés améliore la qualité du sommeil. Les personnes qui prennent un bain ou une douche une à deux heures avant de se coucher s’endorment aussi plus rapidement. En fait, l’eau chaude stimule la circulation sanguine dans les mains et les pieds, ce qui permet à la chaleur corporelle de s’échapper plus rapidement.

Le froid réveille le cortisol

Les chercheurs ont également regardé les effets des douches froides pour optimiser la température corporelle en vue du sommeil… Bonne nouvelle pour les plus frileux: les douches froides pourraient ne pas améliorer le sommeil en raison des propriétés stimulantes de l’eau froide qui augmente les niveaux de cortisol et de norépinéphrine.

Mais la science a tranché : mieux vaut prendre une douche tiède car l’eau chaude peut entraîner des changements plus importants de la pression sanguine. Et la situer une à deux heures avant le coucher, pour donner au corps suffisamment de temps pour atteindre la bonne température pour le sommeil.