La ménopause, une source de conflit chez les couples: “Des femmes nous remercient d'avoir sauvé leurs relations intimes et conjugales"

Quels sont les symptômes les plus fréquents ?

Parmi les principaux : bouffées de chaleur, fatigue, perte musculaire et augmentation du stockage des graisses, ce qui accroît le risque de maladies chroniques comme l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et le diabète de type 2. Plus fréquemment aujourd’hui, elles nous parlent de leur questionnement sur la perte de la libido, une sécheresse vaginale qui provoque des douleurs lors des rapports, des sautes d’humeur, une grande émotivité. Ces symptômes affectent leurs relations familiales et de couple. Cela et une moins grande vivacité cognitive peuvent affecter considérablement les femmes.

La docteure Lyne Desautels, M.D., spécialiste en hormonothérapie bio-identique et Isabelle Huot, docteure en nutrition ont écrit un livre d'intérêt public ! ©DR

Pourquoi ce processus qui peut prendre 2 comme 10 ans de vie est peu connu des femmes comme des professionnels de la santé ?

La ménopause entraîne un dérèglement hormonal dû à la chute de production de deux hormones : la progestérone et les oestrogènes. A eux seuls, les oestrogènes remplissent 400 fonctions dans le corps d’une femme, ce qui donne une idée du déséquilibre ! C’est surtout la période de préménopause qui est la plus méconnue. Un grand nombre de femmes dans la quarantaine ont des symptômes se sentent inconfortables dans leur corps, dans leur tête. Elles n’imaginent pas que l’anxiété, la fatigue, les pertes de mémoire, peuvent être la conséquence du débalancement hormonal qui commence et imputent ça au fait qu’elles n’arrivent plus à suivre leur train de vie, le stress, le travail, les ados. Elles se sentent “nulles”, “has-been”, … On estime à 1.3 milliard les femmes qui seront en ménopause en 2030 pourtant.

A ce propos, les femmes vivent désormais bien au-delà de la ménopause ! Pourquoi les TH sont-ils toujours si peu prescrits et peu demandés ?

En moyenne, la ménopause arrive alors que les femmes ont encore le 1/3 de leur existence à vivre, parfois plus. Eh oui, encore maintenant, de nombreux médecins sont résistants à l’idée de prescrire le THM en raison des célèbres résultats de l’étude Women’s Health Initiative publiée en 2002, qui ont révélé des risques accrus de maladies cardiaques, de cancer du sein et d’accident vasculaire cérébral chez les femmes prenant des œstrogènes et de la progestérone, surtout après la ménopause.

Cela crée des tensions dans les couples : les hommes vivant ce phénomène de l’extérieur.

Ils peuvent avoir l’impression de côtoyer une autre… Surtout que le monde dans lequel on vit rend la transition encore plus difficile et les symptômes plus forts : le stress, la malbouffe, la sédentarité, la vitesse, les représentations idéalisées de la femme : mince, jeune, …. Or, l’image qu’on renvoie aux femmes après 40, 45 et surtout après 50 ans, c’est qu’elles ont vieilli, grossi, un sale caractère et plus de désir…

Pas facile…

Elles-mêmes ne se reconnaissent plus pour certaines ! Mais c’est dur pour tout le monde au final. La communication est cruciale dans le couple : dire qu’on a peur d’avoir des rapports car ça fait mal, car on ne se sent plus désirable, c’est constructif. Plus de compréhension et moins de pression conjugale, associées à une prise en charge de leur profil hormonal par des professionnels, ça peut tout changer. Après avoir lu notre livre, on a eu vraiment beaucoup de retours de femmes nous disant qu’elles l’avaient fait lire à leurs maris. Ils avaient halluciné ! Et au final, cela a sauvé leur couple…

> Mieux vivre la ménopause Grâce à l’alimentation et aux hormones de Dre Lyne Desautels&Isabelle Huot, docteure en nutrition. 248 pages, 19,90€. Les Éditions de L’Homme