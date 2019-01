Les coaches sportifs encouragent, via des vidéos et exercices sur le web, à faire de l'exercice physique.

Parmi les bonnes résolutions de la nouvelle année, figure en bonne position la reprise d'une activité physique. Bon nombre de Belges s'inscrivent alors dans les salles de sport... avant de les déserter quelques mois plus tard. Faute de motivation, d'engagement. Ou de temps. Or, il est possible de faire des exercices pour améliorer son maintien, faire du renforcement musculaire ou tonifier sa silhouette via des applications ou tutoriels enregistrés par des professionnels. Les applications sportives, comme celle de Nike Training Club, Freeletics ou encore 7 Minutes Workouts, peuvent aider toutes les personnes qui souhaitent se (re)mettre au sport.

Séverine Jacinto-Galand, maman de trois enfants, dirige un Studio postural éponyme à Beaufays (Liège). Très active sur les réseaux sociaux, elle distille de précieux conseils aux personnes désireuses de faire des exercices à la maison. Approchée par Lanaform, elle a imaginé deux kits pour faire travailler son corps, à la maison : Tone &Shape et Balance & Pilates. Elle conseille à tout qui veut reprendre une activité sportive de le faire, même si ce ne sont que quelques minutes par jour. "J'aime dire: Il vaut mieux 5 minutes que rien du tout", nous dit-elle. "Mais, 20 minutes, trois fois par semaine, c'est quelque chose de possible. On peut caser ça dans son emploi du temps et on voit, on ressent des résultats. Pour un sédentaire, c'est déjà beaucoup et le changement physique (muscles, mais aussi mobilité, diminution de douleurs etc, en fonction de la boite choisie) est très vite ressenti, les résultats seront flagrants. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter après une semaine mais les personnes qui ont fait tout le programme pendant minimum un mois ont notés de très bons résultats."

(...)