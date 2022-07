Anthony Loffredo, alias l'alien humain, veut faire une dernière transformation... à son pénis

Anthony Loffredo veut continuer à se transformer pour devenir encore un peu plus un alien humain.

Dans le monde du tatouage, Anthony Loffredo est un ovni. En effet, l'homme de 33 ans est littéralement tatoué de la tête au pied. Son objectif: ressembler à un extraterrestre. Dans cette optique, il avait notamment fait tatouer ses globes oculaires en noir.

Pour que son rêve devienne réalité, il ne manque plus qu'une opération. Et elle risque d'être aussi coûteuse que douloureuse. En effet, l'homme désire maintenant se faire couper le pénis en deux selon le Daily Star. Le Français a déjà coupé sa langue pour lui donner l'apparence d'un serpent. Tout comme son crâne, son nez et quelques doigts.

Forcément, cette opération à son organe génital comprend un risque certain. Du coup, beaucoup de médecins sont réticents à l'idée de lui faire cette opération chirurgicale qui n'est pas une nécessité.

Afin de pouvoir réaliser cette modification ultime, le Français tente de récolter de l'argent. Tout simplement car les compagnies d'assurance lui claquent la porte au nez pour se faire rembourser.