Changement historique dans le règlement de Miss Univers

70 ans après sa création, le concours Miss Univers a décidé de casser les codes du milieu en modifiant son règlement historique. Jusqu'ici, comme dans la majeure partie des concours de beauté, les participantes à Miss Univers devaient être célibataires et ne pas avoir d'enfants. Mais dès 2023, le concours Miss Univers s'ouvrira aux mannequins mariées et mères de famille. Seule la limite d'âge - entre 18 et 28 ans - ne changera pas, souligne Het Laatste Nieuws.

Il s'agit d'un changement historique, souligné par la gagnante de la compétition en 2020, la Mexicaine Andrea Meza. Pour elle, les précédentes conditions d'inscription au concours étaient "irréalistes et sexistes": "Je trouve ces changements formidables [...] Désormais, ces femmes (mères et/ou mariées, ndlr) peuvent commencer ou donner un coup de boost à leur carrière dans le divertissement".

Dans le cas de Miss Univers, la gagnante du concours n'était auparavant pas non plus autorisée à se marier durant son année de "règne", et encouragée à ne pas devenir mère. "Comme dans n'importe quel autre secteur, les femmes sont capables d'occuper des postes sérieux et exigeants sans ou avec une famille", a ajouté Andrea Meza.