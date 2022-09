Fini les maillots, voici les 10 tendances look de l’automne

On les attend les petits frimas de l’automne, les longues manches et les pulls cosy après un été si chaud, non ? Au programme :

Strass. Paillettes, sequins et cristaux habillent un jeans, un t-shirt, tout un pantalon, à porter sous un blazer de tous les jours ou avec un simple t-shirt. L'extravagance sans effort.

Couleurs flash. Pas en color block cette fois mais on sort une veste pomme verte, un pantalon framboise, un pull orange acide

Sans manches. Un style faussement preppy, pratique : on juxtapose et surtout si confortable. Mais les pulls à manches, cardigan ou raglan en matière douce tiennent aussi le haut du pavé

Denim (plutôt navy). Non, le taille haute n'est pas mort et surtout pas les jeans tailles haute. En revanche, on les voit arriver plus navy et élargi à la cheville que preppy ou mom.

Retro vintage. T-shirt imprimé année de naissance, lettres à la graphie 70's, jupe jeans, petit col dentelle fermé par un cordon ou chemisier joliment pelle à tarte, débardeur : facile à porter avec un jean et un petit talon.

Côté chaussures, c'est le renouveau de la botte au genou, allant des talons plats classiques en cuir aux silhouettes seconde peau trempées dans la couleur et aux styles moto robustes.

Mini et micro : le sexy est de retour, on montre de la peau, on envoie du 60's et les basiques gris des années Covid n'ont qu'à bien se tenir !

Longueur maxi : grandes robes et jupes larges et fluides style 90's, blazers et tailleur-pantalon oversized, manteaux frôlant le sol…

Du cuir ! beaucoup de cuir sous forme de silhouettes de style S&M, rock et motard.

Style skateur : pantalon cargo, robes en denim épais, jeans oversized… Et du déchiré, du déstructuré, du troué, du taché : le punk est de retour.