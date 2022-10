Les cosmétiques solides : des produits engagés mais très cocoon et efficaces : "On concentre les actifs, on enlève l'eau !"

Gel douche, shampooing, après-shampooing, déodorants nous accompagnent au quotidien dans la salle de bain sans qu'on se pose beaucoup de questions...

Et pourtant. Dans 50 ans, peut-être que l'on ne se souviendra plus de ces produits dans des contenants plastique. Comme toute l'économie ces dernières années, le secteur des cosmétiques change. Et rapidement. En 2019, il représentait 2.3 milliards d'euros en Belgique, avec une hausse régulière de la consommation par habitant. Et si la crise du Covid lui a fait mal momentanément, tant les préférences des Belges vont encore à l'achat en boutique physique, il opère depuis quelques années un tournant éco-responsable plus marqué. "L'apparition du mouvement Slow Cosmétique en 2012 a notamment amorcé un changement des mentalités chez les consommateurs belges. Ces derniers recherchant davantage de transparence dans la composition des produits, et des techniques de fabrication plus respectueuses de l'environnement", explique la Chambre de Commerce et d'Industrie France Belgique. Parmi ces consommateurs responsables, on voit apparaître deux groupes : ceux qui veulent consommer mieux pour leur propre bien-être, et ceux qui veulent consommer mieux pour le bien de la planète. Un même consommateur pouvant rentrer dans les deux groupes...

70 à 80% d'eau dans une bouteille de shampooing

©DR

Dans ce marché en mutation, on voit de plus en plus apparaître des marques proposant des cosmétiques "solides", permettant de se passer d'emballages plastique. "Selon Forbes, 80 milliards de bouteilles de shampooing et conditioner sont produites et jetées chaque année et moins de 10% sont recyclées", souligne Alban Mayne (à droite sur la photo). Ces chiffres révoltants, aberrants "alors que dans un shampooing en bouteille, il y a entre 70 et 80% d'eau !" ont fait que cet homme ainsi que son collègue suédois, travaillant tous deux dans l'industrie technologique ont lâché leurs carrières, leur sécurité, leurs bons salaires... Pour cofonder une marque de cosmétiques solides. Sans rien y connaître au départ.

"On a passé le marché au crible, on a acheté tout ce qu'on a pu trouver. Le truc, c'est qu'il y avait il y a encore trois ans, une dimension activiste dans ces produits. On les achetait en magasin bio, ils n'étaient pas forcément fabriqués pour le plaisir de l'utilisateur mais pour la préservation environnementale.. Attention, c'est exactement ce que nous voulions aussi !", assure l'entrepreneur, "mais avec une dimension en plus".

Pas un "pain juste pratique" mais un produit plaisir qui parle aux sens

©DR

Avec Beauty Disrupted, le duo propose des produits efficients et entièrement naturels mais avec une mousse agréable et une dimension olfactive essentielle, pour des produits qui parlent aux sens comme à la conscience des utilisateurs : le plaisir avec une démarche engagée : "Un shampooing solide c'est au moins deux bouteilles en plastique moins sur terre et trois d'après-shampooing". "On a travaillé deux ans avec des laboratoires très spécialisés et les a challengés encore et encore afin d'atteindre le niveau d'expérience attendu, et avec un parfumeur à Grasse très pointu aussi. Une fois que l'on a été satisfaits de la qualité, on l'a proposé à un panel de consommateurs : 91% d'entre eux ont estimé que l'expérience était supérieure ou égale à celle de leurs produits habituels". Toute la production est certifiée vegan et cruelty free par PETA : "On n'a pas testé sur des animaux mais sur nous et nos enfants pendant des mois", rigole Alban Mayne qui est très fier d'avoir pu recevoir le label B. Corp (l'un des plus difficiles à obtenir et reconnu pour son impartialité) pour Beauty Disrupted.

Plus de bouteilles dans 10 ans ?

Cette marque franco-suédoise a été lancée avec une double mission. D'abord soutenir activement l'environnement : "20% de nos bénéfices sont reversés à des associations qui protègent la planète et luttent contre le dérèglement climatique. Cela n'est pas un subterfuge marketing, on a beaucoup été influencés par le modèle Patagonia et c'est dans l'ADN de notre modèle : les investisseurs qui nous disaient que 5% suffisaient ont pu passer leur chemin", sourit Alban Mayne. Ensuite crédibiliser le secteur du cosmétique solide "en sortant du ludique ou du militant bio. C'est encore une niche. Mais comme Tesla qui au début à révolutionné l'électrique en y apportant le luxe et la puissance, on veut devenir une référence exemplaire dans le solide. Parce que notre rêve c'est que dans 5 à 10 ans... il n'y ait plus de bouteilles !" Parce que tout le monde aura adopté ce nouveau geste.

Il y a peu, Beauty Disrupted a conclu un partenariat de soutien au Jane Goodall Instituteet avant ça avec Sea Shepherd ou encore Protect our Winters qui protègent la planète et combattent le dérèglement climatique.

Tout doux, pas mous, efficaces

©DR

Pratiquement, il y a quoi dans ce produit qui ressemble à un savon aux formes rondes ? "Il y a des principes actifs efficaces et doux, qui incluant des fragrances 100% biologiques certifiées Ecocert, et des huiles reconnues pour leurs propriétés hydratantes et adoucissantes", explique le fondateur. Pour l'instant, la marque se focalise sur un nombre maîtrisé de catégories : le shampooing (cheveux normaux et secs), l'après-shampooing et le savon de douche et un autre pour les mains à l'expérience délicieusement moussante, rien à voir avec ce bon vieux savon de Marseille ! Une mousse à raser solide unisexe a également été développée. Entre 11 et 23€.

Et l'on peut dire que cette marque, petit ovni vertueux, attire l'intérêt. En France, qui est l'un des pays les plus avancés dans la cosmétique solide, le marché est passé de 1% d'achats de shampooings solides en 2019 à 7% en 2021. Résultat : Le Printemps, les Galeries Lafayette, Nose Paris et d'autres grandes enseignes de haute cosmétique vont à elle pour proposer ses produits environnementalement neutres et premium. Emballés dans des boîtes en carton recyclé certifié FSC, ces solides s'y restockent même mouillés sans problème et sans mollir. Pratique pour voyager... En Belgique, outre l'eshop, on peut trouver les "galets" déclinés en trois fragrances chez Beauty by Kroonen. Et bientôt d'autres, l'histoire est solidement lancée !