Le vernis de plus en plus populaire chez les hommes Colorer ses ongles au masculin peut être un geste esthétique mais aussi un acte engagé. Weymeels Elodie ©AFP

La pose de vernis, un geste beauté bien connu des femmes apparaît de plus en plus sur les mains des personnalités : c’est par exemple l’addiction préférée du chanteur Harry Styles qui en affiche de toutes les couleurs sur ses ongles, assortis à ses looks non genrés de chez Gucci....