La dernière tendance insolite du moment: des internautes utilisent leurs règles pour se faire un soin du visage

Sur TikTok, une nouvelle tendance consiste à se faire un masque facial avec le sang des règles pour avoir une belle peau. En effet, le hashtag #periodbloodfacemask comptabilise plus de 4 millions de vues.

"J'ai fait un masque menstruel et ma peau n'a jamais été aussi belle", a déclaré une internaute dans une vidéo publiée sur la plateforme. Elle n'est pas la seule à vanter les mérites de cette astuce.

Même si les règles ne sont pas sales, est-ce bénéfique pour la peau et inoffensive pour la santé? D'après des dermatologues, suivre cette tendance serait une mauvaise idée.

Dans une vidéo postée sur le même réseau social, le dermatologue et chirurgien britannique Dr Karan Rajan a tenu a réagir à cette nouvelle trend. "Appliquer le sang des règles sur votre visage revient à essayer d'obtenir plus de vitamine C en frottant des citrons sur votre peau. Le sang des règles ne contenait pas de cellules souches, comme on le croit généralement, seuls un œuf fécondé ou un fœtus en contiennent".

"Ensuite, bien que l'utérus soit un environnement relativement stérile, le sang des menstruations ne l'est pas. Il contient des débris cellulaires, du mucus, des cellules sanguines mortes, des bactéries et d'autres microbes ramassés lors de son passage dans les voies génitales. Le sang lui-même est un composé inflammatoire, en particulier les globules blancs qui sont irritants pour la peau et peuvent provoquer des éruptions cutanées", poursuit le praticien.

Dans une autre vidéo publiée sur la plateforme, la dermatologue Joyce Park, explique que "si vous avez des infections sexuellement transmissibles, vous pouvez également les transmettre à la peau de votre visage en utilisant du sang de période contaminé".

Une astuce fortement déconseillée donc.