Karim Benzema s'est inspiré d'un look de 2Pac pour recevoir le Ballon d'Or

All Eyez On Me.

Hier soir, Karim Benzema est entré dans l'histoire en remportant le Ballon d'Or, le prix tant convoité décerné au meilleur footballeur de l'année. Il est le premier Français à remporter le prestigieux prix depuis Zinedine Zidane, en 1998.

La victoire de KB9 n'était pas totalement imprévisible. Depuis la mi-2021, l'attaquant du Real Madrid a marqué 44 buts en 46 matchs en aidant les merengue à remporter la Ligue des champions et la Liga, faisant de lui le favori pour remporter le trophée cette année.

Si l'événement a été marqué par l'émotion du joueur au moment de recevoir sa récompense, un autre détail a attiré l'attention notamment sur les réseaux sociaux: sa tenue.

En effet, c'est dans un look presque similaire à celui de 2Pac lors de la 23ème cérémonie des American Music Awards en 1996 que El Nueve a fait son apparition.

Lunettes ovales sur le nez, chemise blanche et costume noir Fendi, le tout orné d'un accessoire de cou boutonné. Il n'y a pas de doute, la Benz s'est clairement inspiré du look du rappeur décédé en 1996, au moment de la sortie du célèbre "All Eyez on Me".

Un hommage assumé pour le désormais Ballon d'Or 2022 qui n'a jamais caché son admiration pour Tupac Shakur, souvent considéré comme l'un des rappeurs les plus influents de la scène hip-hop, encore aujourd'hui.