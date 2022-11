Odile Jacobs, la talentueuse créatrice belge est l'invitée du Grand Entretien DH: "Habiller la Reine, c’était un rêve… que j’ai pu accomplir"

Elle a une élégance joyeuse, un rire communicatif, un intérêt réel pour l'autre. De la douceur autant qu'une énergie qu'on sent solidement ancrée. Celle qui lui a donné les ailes pour se jeter à corps perdu dans un changement d'orientation professionnelle qui ressemblait au grand écart. C'était en 2016. "J'étais sage-femme, je faisais les nuits à Cavell puis à Delta à Bruxelles pendant des années et j'habitais Knokke. Une fois que ma décision a été prise, en mars 2016, je me suis lancée dans l'idée d'élever le niveau du wax, de lui offrir l'effet waouh du style couture." Concrètement, cela voulait dire : aller travailler à Bruxelles 8 nuits, arrêter 10 jours et pendant ces récup'… aller en Afrique. "Je revenais, j'atterrissais, je dormais un peu et j'allais refaire une nuit de travail. Je revenais à Knokke vers 14 h pour aller chercher mes enfants à l'école, leur faire un goûter et je repartais pour faire la série de nuits. En Afrique, j'allais choisir les tissus et confectionner." Ses robes sont faites par un couturier au Ghana d'où viennent aussi les wax, qu'elle choisit au feeling, à l'audace. Il faut dire que depuis toute petite, Odile Jacobs adore ce qui est beau, la mode, les bijoux ("Je voulais apprendre à tailler les pierres précieuses"), la créativité, les couleurs, ce qui fait pétiller ses yeux ; Instagram, Pinterest la ravissent !

Mais avec une maman née et éduquée en Afrique, "je devais absolument avoir un diplôme bien ancré avant de me lancer dans l'artistique. Mon frère jumeau, pareil"... Elle suit des études d'infirmière, comme sa mère qui, elle, a laissé tomber le métier. Pour se lancer dans la vente de wax des Pays-Bas au Congo. Un business qui remporte un succès conséquent, porté à bout de bras par Marie-Thérèse Chiragarhula que tout le monde appelait "Mme Chira", une femme entrepreneuse dans l'âme. "J'ai le souvenir de quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui ne nous communiquait aucun stress avant d'avoir réussi. C'est mon modèle, plus que jamais depuis que j'ai lancé ma marque", explique Odile qui avait 21 ans quand sa maman est morte des suites d'un cancer à 45 ans…

Taille unique

Odile Jacobs a un objectif clair : "Je voulais absolument faire une mode made in Africa car ce nouveau challenge, cela a toujours été pour moi une histoire d'identité. Mon histoire : jamais noire, jamais blanche, en fait rien…" Sa première robe taille unique est boutonnée de haut en bas à manches raglan, avec poches et ceinture et en wax de qualité. La mode ethnique existe depuis quelques années, les créations réinventent les traditions, jouent des codes africains et plaisent de plus en plus.

Odile Jacobs dans son show-room à Damme. ©Antoine LARSILLE

Odile Jacobs va apporter son propre regard : elle n'européanise pas les styles africains, n'africanise pas pour des Européennes enthousiastes. Ce qu'elle propose est d'une élégance folle : les volumes, les jeux d'épaisseurs, de ceinture, la fluidité des plis font vivre un wax qui a les couleurs de son histoire si personnelle. Et cela séduit rapidement. Les clientes sont nombreuses, le bouche-à-oreille fait le reste et sa marque se développe, raflant le prix Paris Match Belgique de la mode en 2018 pour ses "collections belgo-africaines à la fois colorées et raffinées".

En 2022, on peut dire que c'est une consécration : elle a créé trois tenues pour la reine Mathilde qui a activement collaboré dans le choix et le mood board des modèles. Au fil des années, elle a imposé un style de tenue intemporel, des vêtements qu'elle pense au départ pour elle, selon ses états d'âme, de corps aussi : plus rond, plus mince… Des vêtements qu'elle veut surtout "comme une armure de confiance en soi que j'ai envie d'offrir à toutes les femmes, d'Afrique, d'Europe, de partout, comme si je pouvais les prendre par la main et partager mon chemin pour que le leur soit plus facile".

Des modèles en wax de plus en plus légers, de très bonne qualité, ou en tissu uni, plus texturés et lourds comme la gabardine donnent des silhouettes totalement différentes aux mêmes modèles. La créatrice, qui a eu le déclic grâce à l'extraordinaire liberté artistique d'Alessandro Michele, le directeur artistique de Gucci, ne "veut pas changer une équipe qui gagne : mes modèles sont intemporels, ils vivent dans des tissus différents et s'offrent presque uniques à chaque femme". Seules les jupes ont désormais des tailles pour un meilleur "tombé" selon la morphologie.

Et enfin, en insufflant plein de vie à ses vêtements, Odile Jacobs veut les pousser dans la vie : fête, mariage, boulot, supermarché ! "J 'aime l'audace dans la mode, c'est le mot ! J'ai assez été sage et rangée, maintenant j'ai gagné en confiance, je joue des situations, je joue avec mes envies, j'existe. Et au plus je vieillis et au plus j'ai envie !"

Sa prochaine collection de printemps rassemble ses modèles best-sellers et d'autres plus "théâtraux", des robes plus courtes mais toujours pour toutes les femmes.

L’ex-sage-femme s’inspire de son corps, de ses envies en les rendant accessibles à toutes : taille unique, "tombé" unique ! ©D.R.

Une inspiration profonde, en lien direct avec son histoire

"Je suis née à Uccle, de parents congolais qui se sont séparés très vite. J'ai toujours vécu en Belgique à part à l'âge de 8 ans où mon papa nous a kidnappés pour nous amener en France et en Afrique. Pour moi, cela a été un véritable choc des cultures. Je me retrouvais dans un pays totalement inconnu, différent. À l'école, à Kinshasa, on me traitait de petite blanche parce que je ne parlais pas le lingala, j'avais un accent d'Europe et j'avais des manières d'Europe. Là-bas, je n'étais pas noire. Et chez les Blancs, je n'étais pas blanche mais pas noire non plus, en fait. On me disait parfois, sans penser à mal : 'Toi Odile, tu es une fausse noire ! Tu n'es pas comme les autres.' Ce n'était pas du racisme, on me prenait comme une amie, comme l'un des membres du groupe mais quand même, je n'avais pas d'identité claire."

"Adulte, tu te souviens de tout ça, de ce cheminement où tu ne te trouves pas, de ces petites phrases et tu te dis : 'Mais qui je suis, moi ?' Eh oui, cette incompréhension profonde de mon identité m'a poursuivie, mais j'ai continué, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai travaillé autour de ça. Renouer avec ma fibre créative, devenir fière de ce que je suis en tant que femme africaine et européenne, assumer ce qui était inconciliable avant m'a libérée. Mes collections, mes robes parlent de cette histoire-là. La petite fille qui avait vaguement honte de sa maman qui arrivait en wax à l'école est fière aujourd'hui. Au final, que ce soit Odile noire ou Odile blanche, je suis une femme comme toutes les femmes avec des émotions, des sentiments, des talents. J'existe."

Une marque à suivre de près !

Odile Jacobs n’aime pas trop l’idée de collections saisonnières, ses modèles, elle les pense intemporels avant tout. Mais le secteur de la mode a son histoire aussi…

On verra donc au printemps 2023 de nouvelles robes, jupes, tops, chemisiers signés par la créatrice qui a rajouté une petite marque de fabrique: "Toutes mes nouvelles créations présentent maintenant quatre petits points cousus au niveau de l'étiquette."

Toutes les nouveautés de la marque sont à voir désormais sur la page Instagram officielle Odile Jacobs Official et sur le site www.odilejacobsofficial.be.

Pour l’instant, la créatrice reçoit dans son showroom à la Côte mais en 2023, elle pourrait bien faire son apparition dans la capitale !