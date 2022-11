Slimane à propos de sa ligne de soins capillaires: "Le côté vegan ou bio n’était même pas une option"

Vous semblez être une personne qui prend soin de soi et des autres. N’avez-vous jamais pensé à être médecin ?

"Euh… Si j’avais été moins dissipé à l’école, peut-être (sourire) ! Il y a différentes manières de prendre soin des autres : une chanson comme des soins capillaires ou un bon repas entre amis. J’aime me dire que je peux être là pour essayer de prendre soin des autres."

Slimane est donc le contraste entre l’homme moderne qui vit avec son temps mais qui revient avec des valeurs ancestrales et à ses origines ?

"Et ben, vous avez tout dit. Je suis très content que vous l’ayez pris comme ça. C’est exactement ça que je veux défendre, ne pas oublier tout ce qu’on est pour devenir. Au contraire, je crois qu’on devient avec tout ce qu’on est et c’est cela qui fait de grandes choses."

Car dans le show-business et à l’heure des réseaux sociaux, le physique reste important…

"Plus que la beauté, c’est l’identité forte qui est importante. Une image forte n’est pas forcément une image belle, c’est aussi important de le savoir. Comme on dit dans Cousin.e.s, on ne va pas dire aux gens ce qui est beau ou que tu devrais faire ça pour te sentir beau ou belle. Tu peux être tout ce que tu veux : cheveux bouclés, lisses ou tu peux avoir envie de mettre une perruque. On donne juste des conseils pour en prendre soin et soin de toi. C’est une grande différence. On n’éduque pas les gens mais on leur donne assez de matière pour être beau et belle à leur manière."

Et qui dit gamme bio/vegan, dit que vous l’êtes aussi ?

"Je fais attention à ne pas rentrer dans la consommation excessive mais chacun doit rester en accord avec ses valeurs. Ce serait donc mentir de dire que je ne mange pas de viande car j’aime profondément la viande. Je trouve ça naturel. Car être naturel, c’est aussi se donner le droit de manger ce qu’on a envie mais sans jamais être dans l’excès. C’est d’ailleurs ce qui est en train de faire du mal à l’humanité, on a toujours été dans l’excessif : manger plus de viande pour paraître plus riche et plus fort. C’est là où on se trompe. Et, maintenant, on le sait. Cousin.e.s, c’est aussi ça : des produits vegan mais il y a aussi du parfum dedans. J’ai toujours eu du mal avec les extrêmes, quels qu’ils soient. Il est important d’être dans son temps, sans être extrême. Le côté vegan ou bio n’était même pas une option, tellement cela est ancré dans notre génération et encore plus dans la prochaine. Le vrai combat de Cousin.e.s est l’acceptation de soi, la liberté et avoir l’impression que tout le monde compte."