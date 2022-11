Le compte à rebours se rapproche furieusement... A nous les calendriers de l'Avent!

Luxueux

Couleur sapin, le calendrier de l'Avent Sothys est l'occasion de découvrir en 24 formats mini des soins visage et corps, mais aussi du maquillage. Nettoyant, ampoules éclats, sérums, masque, crème rénovatrice ou hydratante, crayon et, pour le jour J, le perfecteur de teint : de quoi découvrir et se laisser séduire par cette luxueuse marque de cosmétiques.

Sothys ©D.R.

Sothy's, 95 €

Généreux

Quand on aime, on ne compte pas. Dès qu'approchent les fêtes, The Body Shop s'en donne à cœur joie avec ses généreux coffrets de Noël et calendriers de l'Avent. Dans la première catégorie, en édition spéciale, le cœur balance entre la nouvelle gamme pin sauvage tout en fraîcheur et la version orange et épices, aux notes de cannelle, vanille et agrumes. Entre autres nombreuses fragrances, plus séduisantes les unes que les autres. Côté calendriers, la marque soucieuse d'un commerce équitable, nous a une fois encore gâtés avec des offres généreuses. Que ce soit la boîte aux merveilles (90 €), la boîte à souhaits (55 €) ou, mieux encore, la boîte à souhaits et merveilles, elle recèlent must-have et best-sellers dans des formats qui n'ont rien de petits échantillons. C'est aussi pour ça qu'on aime!

The Body Shop ©The Body Shop

The Body Shop, La boîte à souhaits et merveilles, 130 €

Scintillant

Se faire plaisir à petit prix, c'est l'idée d'April. Rouges à lèvres, vernis, fards à paupières, crayons, mascara et petits accessoires en tous genres de cachent derrière chacune des 24 petites fenêtres de ce joli calendrier bleu nuit constellé d'astres dorés. Des étoiles plein les yeux pour être la plus belle le jour de Noël.

April ©D.R.

April, 29,90 €

Incontournable

Avec ses ampoules magiques, l'incontournable avant les fêtes, c'est le toujours élégant calendrier Babor. Acide hyaluronique, extraits naturels d'algues et de plancton, concentré de bêta-glucane et de micro-argent,… autant d'ingrédients en haute concentration pour tonifier, hydrater, repulper, lisser, remodeler, apaiser la peau. Bref, lui redonner éclat et vitalité pour ces fêtes de fin d'année.

Babor ©D.R.

Babor, Ampoule concentrates 2022, disponible en instituts de beauté et sur be.babor.com, 24 ampoules de 2ml, 79,90 €

Magique

Savon extra-doux au lait de karité, crème pour les mains, baume à lèvres, huile de douche, shampoing amande, lait corps verveine, crème visage immortelle précieuse… et on s’arrête là, parce qu’on ne va quand même pas dévoiler toutes les surprises qui sa cachent dans le calendrier de l’Avent de l’Occitane, l’Atelier des saisons. Que des trésors pour (re-) découvrir cette marque magique.

L'Occitane ©D.R.

L’Occitane, L’Atelier des saisons, en vente en boutique et sur be.loccitane.com 59 €

Rayonnant

Tout en couleurs et en surprises, rayonnant, voire hypnotique, le calendrier de l'Avent de Nuxe recèle à la fois les soins emblématiques de la marque et les nouveautés. De quoi se laisser envoûter.

Nuxe ©D. R.

Nuxe, 79, 99 €

Naturel

S'offrir 24 délicieux instants, telle est la promesse du Dr. Hauschka qui décline, tout en vert, des soins nourrissants et réconfortant, des cosmétiques naturels depuis 55 ans, sans produits chimiques, mais aux plantes médicinales.

Dr. Hauschka ©D.R.

Dr. Hauschka, 69,50 €

Parfumé

Quel joli cadeau que nous fait Scento avec ce féérique calendrier de l’Avent qui rend bien toute l’ambiance chaleureuse de Noël. En blanc neige et doré, il invite à ouvrir chaque jour une porte ou une fenêtre jusqu’à Noël. Pour découvrir 24 surprises délicieusement parfumées.

Scento ©D.R.

Scento, en vente chez Ici Paris XL, 54,95 €

Doux

Tout en rose et à prix tout doux, Ici Paris XL a opté pour un calendrier de l’Avent version maquillage. Pour les yeux, le teint, les lèvres, les ongles…, autant de surprises à découvrir au fil des jours derrière chaque petit message à décoder sur les cases. C’est tendre et ludique à la fois.

Only you ©D.R.

Only you, en vente chez Ici Paris XL, 29,95 €

Gourmand

Pour les gourmandes, qui préfèrent les saveurs du chocolat aux effluves des parfums, le chocolatier Benoît Nihant propose cette année deux calendriers de l'Avent. La version Forêt de Noël, un luxueux coffret qui recèle 24 petites merveilles aux textures légères et aux goûts affirmés, et la version Calendriers Origines pour découvrir les subtilités aromatiques du chocolat au gré des terroirs d'origine. De succulentes découvertes!

Nihant ©D.R.

Calendrier Forêt de Noël, Benoît Nihant, 39,9 €

Au pays du Soleil L'Avent

Toujours raffinés, les Thés de la Pagode nous font cette année voyager au Japon avec leur calendrier de l'Avent Furoshiki. A travers un décor qui s'inspire de la technique millénaire de pliage de tissu, le Furoshiki, les amateurs de thés (blancs ou noirs) et d'infusions découvriront toutes les subtilités de ces divins breuvages, certifiés bio et tous issus du savoir-faire ancestral de maîtres de thé. Histoire de donner encore un plus de saveur à ces découvertes, la marque a caché un porte-clé Carpe Koï dans dix calendriers. Ceux qui auront la main chanceuse gagneront un an de Thés de la Pagode (12 boîtes), de quoi passer une année 2023 sous le signe du "fuku", traduisez "bonne fortune".

Thés de la Pagode ©D.R.

Thés de la Pagode, édition limitée, 24 infusettes, 22,15 €

A la découverte du microdrink

Spécialiste de l'hydratation, Waterdrop propose deux calendriers de l'Avent, durables. En petit format, il est l'occasion de découvrir 24 saveurs différentes de microdrinks alors qu'en grand format (139 €), il permet de se plonger dans l'univers de la marque grâce à ses accessoires éco-responsables, comme une gourde en édition limitée, des accessoires exclusifs dont on laisse la surprise et autres produits full size.

Waterdrop ©D.R.

Waterdrop, En vente sur www.waterdrop.fr, en petit ou grand format, 19,90 € ou 139 €