”Ce rêve est devenu réalité” : Maria del Rio dévoile son nouveau projet

LELA. Derrière ces quatre lettres se cache le nouveau projet, jusqu’ici ultra-secret, sur lequel Maria del Rio travaille depuis plusieurs mois et surtout, à mille lieues de la télévision, la radio ou encore la comédie. Ce jeudi matin, l’animatrice du Good Morning de Radio Contact a révélé que sa nouvelle et première gamme de soins bien-être venait de sortir sur le marché. “LELA (c’ est comme ça qu on surnomme nos “mamies” en Espagne) est plus qu’une simple marque de cosmétiques, c’est un concentré de ce que je suis, de mes valeurs et de ce qui m’a toujours inspirée, explique Maria del Rio sur les réseaux sociaux. À travers cette gamme je vous partage à mon tour les rituels naturels de beauté qui font partie de ma vie, les “secrets” hérités de ma grand-mère, ma LELA.”